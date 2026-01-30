Krachtig en uiterst wendbaar: de LMO 4-18 Dual is de ideale oplossing voor gazons tot 450 m², aangedreven door twee 18 V batterijen en een borstelloze 36 V-motor. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos over hobbelig terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt ​​37 cm en de maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld op vijf niveaus tussen 25 en 65 mm. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen automatisch gras op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten gelijkmatig over het gazon verdeeld via een mulchplug, om te dienen als meststof, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleidingsbalk kan worden aangepast voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is ingeklapt, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher batterijplatform. Exclusief batterijen en lader.