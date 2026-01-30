Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual
Werkt op twee 18 V batterijen voor een krachtige 36 V motor, gecombineerd met een snijbreedte van 37 cm – ideaal voor gazons tot 450 m². Batterij en oplader niet inbegrepen.
Krachtig en uiterst wendbaar: de LMO 4-18 Dual is de ideale oplossing voor gazons tot 450 m², aangedreven door twee 18 V batterijen en een borstelloze 36 V-motor. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos over hobbelig terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt 37 cm en de maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld op vijf niveaus tussen 25 en 65 mm. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen automatisch gras op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten gelijkmatig over het gazon verdeeld via een mulchplug, om te dienen als meststof, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleidingsbalk kan worden aangepast voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is ingeklapt, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher batterijplatform. Exclusief batterijen en lader.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Krachtige borstelloze motorVoor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
- Mulchfunctie: door het gebruik van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 mm tot 65 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|37
|Maaihoogte (mm)
|25 - 65
|Instelling maaihoogte
|5x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|40
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 450 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterijen en oplader niet inbegrepen
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
- Tuin
- Tuin
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.