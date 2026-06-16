Démarreur kit Battery Power 18/50

Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante peut être rechargée à 80 % en seulement quatre-vingt-quatorze minutes grâce au chargeur rapide 18 V. Le kit de démarrage Kärcher Battery Power 18/50 est utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Caractéristiques et avantages
Démarreur kit Battery Power 18/50: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'afficheur LCD indique en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Démarreur kit Battery Power 18/50: Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V
Pour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Démarreur kit Battery Power 18/50: Chargeur rapide 18 V
Chargeur rapide 18 V
Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah à 80 % en quatre-vingt-quatre minutes.
Cellules lithium-ion performantes
  • Garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
  • Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
  • Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
  • Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
  • Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Support mural
  • Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie Batterie lithium-ion interchangeable
Tension (V) 18
Capacité (Ah) 5
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Courant de charge (A) 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur noir
Poids (kg) 1,4
Poids emballage inclus (kg) 1,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 184 x 133 x 147

Inclus dans la livraison

  • Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
  • Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Démarreur kit Battery Power 18/50
Démarreur kit Battery Power 18/50
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Piéces détachées Démarreur kit Battery Power 18/50

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.