L'aspirateur poussières à batterie robuste LVS 1/1 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle et élimine efficacement la poussière et les saletés. La technologie de filtre cyclonique de Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante. Sans fil, compact et maniable, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce de détail et du nettoyage de bâtiments. Grâce à sa liberté de mouvement illimitée, il est également parfait pour nettoyer les escaliers. Le filtre HEPA 13 intégré garantit le respect des normes d'hygiène les plus strictes. La puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux. En un tournemain, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour les rembourrages et différentes surfaces. Le bac à déchets ne nécessite aucun sac filtrant et permet de réaliser des économies tout en étant durable. Il se vide rapidement et de manière hygiénique, sans jamais entrer directement en contact avec la saleté. L'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage grâce aux puissantes batteries 18 V de Kärcher. Son support pratique permet de toujours avoir à portée de main le suceur pour fentes inclus dans la livraison. Remarque : la batterie et le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément. Un grand choix de buses et d'accessoires (DN 35) est disponible en option.