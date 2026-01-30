Aspirateurs à batterie LVS 1/1 Bp
Aspirateur poussières à batterie LVS 1/1 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, suceur pour sols et suceur pour fentes.
L'aspirateur poussières à batterie robuste LVS 1/1 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle et élimine efficacement la poussière et les saletés. La technologie de filtre cyclonique de Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante. Sans fil, compact et maniable, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce de détail et du nettoyage de bâtiments. Grâce à sa liberté de mouvement illimitée, il est également parfait pour nettoyer les escaliers. Le filtre HEPA 13 intégré garantit le respect des normes d'hygiène les plus strictes. La puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux. En un tournemain, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour les rembourrages et différentes surfaces. Le bac à déchets ne nécessite aucun sac filtrant et permet de réaliser des économies tout en étant durable. Il se vide rapidement et de manière hygiénique, sans jamais entrer directement en contact avec la saleté. L'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage grâce aux puissantes batteries 18 V de Kärcher. Son support pratique permet de toujours avoir à portée de main le suceur pour fentes inclus dans la livraison. Remarque : la batterie et le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément. Un grand choix de buses et d'accessoires (DN 35) est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durableTechnologie unique de filtre cyclonique pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Moteur EC sans charbons pour une longue durée de vie et une résistance élevée à l'usure. Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage au choix. Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques. Liberté de mouvement illimitée grâce au fonctionnement sur batterie.
Filtre HEPA 13 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines.
Nettoyage flexible : 3 modes de fonctionnement au choix
- Mode Power, mode Standard ou mode eco!efficiency.
- Choix de la puissance d'aspiration en fonction des besoins de nettoyage.
- Mode eco!efficiency : durable et prolonge l'autonomie de la batterie.
Bac à déchets pratique
- Aucun sac filtrant nécessaire : durable et permet d'économiser des frais inutiles.
- Il se vide rapidement et facilement sans jamais entrer directement en contact avec la saleté.
- Son récipient transparent permet de toujours voir le niveau de remplissage.
Convient pour de nombreuses utilisations
- Vaste choix d'accessoires pouvant être commandés en option en DN 35.
- Convient pour différents revêtements de sol, rembourrages et surfaces.
- Grande flexibilité d'utilisation en tant qu'aspirateur à main et aspirateur de sol.
Suceur pour sol passif d'une largeur de 22 cm
- Pas d'enchevêtrement de cheveux ni de saletés sur le suceur pour sol.
- Gain de temps pour la maintenance et pour retirer les cheveux.
- Augmente l'efficacité de nettoyage et réduit le temps de nettoyage.
Support mural
- Rangement peu encombrant et facile.
- Rangement sûr de l'aspirateur.
- Toujours à portée de main.
Support pour accessoires
- Le suceur pour fentes fourni reste toujours à portée de main.
- Pour faciliter le transport
- Transport sécurisé et confortable de l'appareil, accessoires y compris.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 18 volts
- Compatible avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 18 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Volume de la cuve (l)
|0,35
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Débit d'air (l/s)
|12
|Puissance nominale (W)
|230
|Dépression (mbar/kPa)
|140 / 14
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / env. 60 (5,0 Ah) Mode Power : / env. 20 (5,0 Ah) Mode eco!efficiency : / env. 35 (3,0 Ah) Mode Power : / env. 12 (3,0 Ah)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|2,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1100 x 220 x 175
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 509 mm
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 ″
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Support pour accessoires
- Support mural
Équipement
- Mode eco!efficiency
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Spécialement pour le nettoyage intérieur des véhicules en profondeur
Piéces détachées LVS 1/1 Bp
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.