LVS 1/1 Bp
Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, instelbare zuigkracht, HEPA filter, vloer- en kierenzuigmond.
De robuuste snoerloze droogzuiger LVS 1/1 Bp biedt een uitstekende zuigkracht en verwijdert stof en vuil effectief. De Kärcher cycloon filtertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De snoerloze, compacte en wendbare stofzuiger is ideaal voor spotreiniging in de horeca, detailhandel en commerciële schoonmaak. Dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid is hij perfect voor het reinigen van trappen. Het geïntegreerde HEPA 13 filter zorgt voor de hoogste hygiënestandaard. De zuigkracht kan in 3 stappen worden geregeld en in een paar eenvoudige stappen kan de stofzuiger worden omgebouwd tot een handstofzuiger voor bekleding en verschillende oppervlakken. Het vuilreservoir heeft geen filterzakken nodig, bespaart kosten en is duurzaam. Het kan snel en hygiënisch worden geleegd, zonder direct contact met vuil. Met de krachtige Kärcher 18-volt oplaadbare accu's behaalt de stofzuiger uitstekende schoonmaakresultaten. Een praktische houder zorgt ervoor dat je het meegeleverde kierenmondstuk altijd bij de hand hebt. Opmerking: de accu en snellader worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld. Een grote selectie van zuigmonden en accessoires (DN 35) is optioneel verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamUnieke cycloonfiltertechnologie voor een constant hoge zuigkracht. Borstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid. Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.
Uitstekende reinigingsprestatiesReiniging op maat: keuze uit drie verschillende reinigingsmodi. Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor plaatselijke reiniging. Accuwerking voor onbeperkte bewegingsvrijheid.
Zeer effectief HEPA-13-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
Flexibele reiniging: keuze uit drie bedrijfsmodi
- Power-modus, standaardmodus of eco!efficiency-modus.
- Selecteer de zuigkracht op basis van het reinigingsdoel.
- eco!efficiency-modus: duurzaam en verlengt de batterijduur.
Praktische afvalbak
- Geen filterzakken nodig: duurzaam en bespaart onnodige kosten.
- Kan snel en eenvoudig worden geleegd zonder direct contact met vuil.
- Transparant reservoir zorgt ervoor dat het vulniveau altijd zichtbaar is.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Uitgebreide keuze aan accessoires in DN 35 die optioneel kunnen worden besteld.
- Geschikt voor verschillende vloerbedekkingen, stoffering en andere oppervlakken.
- Flexibel inzetbaar als kruimelzuiger of cilinderstofzuiger.
Passieve vloersproeier met een breedte van 22 cm
- Haar en vuil blijven niet in de vloerzuigmond hangen.
- Bespaart tijd op onderhoud en ontharing.
- Verhoogt de reinigingsefficiëntie en verkort de reinigingstijd.
Wandmontage
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilige opslag van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
Toebehorenhouder
- De meegeleverde kierenzuigmond is altijd bij de hand.
- Kan comfortabel worden vervoerd, ook over trappen.
- Veilig en gemakkelijk transport van de machine inclusief accessoires.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 18V-platform
- Compatibel met alle 18 V Kärcher Battery Power+/Power batterijen.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Het vervangen van de batterij is snel en eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|0,35
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Luchtverplaatsing (l/s)
|12
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|230
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / Ongev. 60 (5 Ah) Power mode: / Ongev. 20 (5 Ah) eco!efficiency-stand: / Ongev. 35 (3,0 Ah) Power mode: / Ongev. 12 (3,0 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1100 x 220 x 175
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Aantal zuigbuizen: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 509 mm
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 in
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Toebehorenhouder
- Wandmontage
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
Videos
Toepassingen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Handig voor schoonmaakbedrijven in kantoren, in gangen en op trappen
- Uitermate geschikt voor het reinigen in vliegtuigen, bussen en treinen
- Ideaal in hotels en restaurants, in de detailhandel, in bioscopen of theaters
- Speciaal ontworpen voor grondige reiniging van voertuiginterieurs
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LVS 1/1 Bp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.