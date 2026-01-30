De robuuste snoerloze droogzuiger LVS 1/1 Bp biedt een uitstekende zuigkracht en verwijdert stof en vuil effectief. De Kärcher cycloon filtertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De snoerloze, compacte en wendbare stofzuiger is ideaal voor spotreiniging in de horeca, detailhandel en commerciële schoonmaak. Dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid is hij perfect voor het reinigen van trappen. Het geïntegreerde HEPA 13 filter zorgt voor de hoogste hygiënestandaard. De zuigkracht kan in 3 stappen worden geregeld en in een paar eenvoudige stappen kan de stofzuiger worden omgebouwd tot een handstofzuiger voor bekleding en verschillende oppervlakken. Het vuilreservoir heeft geen filterzakken nodig, bespaart kosten en is duurzaam. Het kan snel en hygiënisch worden geleegd, zonder direct contact met vuil. Met de krachtige Kärcher 18-volt oplaadbare accu's behaalt de stofzuiger uitstekende schoonmaakresultaten. Een praktische houder zorgt ervoor dat je het meegeleverde kierenmondstuk altijd bij de hand hebt. Opmerking: de accu en snellader worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld. Een grote selectie van zuigmonden en accessoires (DN 35) is optioneel verkrijgbaar.