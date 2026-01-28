Batterijaangedreven stofzuigers

BVL 3/1 Bp rugzakstofzuiger

Ergonomisch reinigen - moeiteloos transporteren: de ultralichte en krachtige BVL 3/1 Bp snoerloze rugzakstofzuiger is uw expert voor schoonmaakklussen in de kleinste ruimtes. Het is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal op de rug slechts 4,5 kilogram weegt en toch bijzonder robuust en duurzaam is. Hij scoort ook punten met zijn goede prijs-prestatieverhouding.

Of het nu gaat om particuliere huishoudens, vaklui of verzorgers, de krachtige BVL 3/1 Bp stofzuiger met zijn tank van 3 liter overtuigt vooral bij het schoonmaken in kleine ruimtes. Vlekkenreiniging en trapreiniging worden kinderspel. De krachtige Kärcher Battery Power zorgt voor een lange levensduur en het ergonomische onderstel maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk. Met het bedieningspaneel op de band kunnen alle belangrijke bedienings- en extra functies zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk worden bediend. Een zeer efficiënt HEPA-14 filter is als optie verkrijgbaar.



Ultralicht

Een gewicht van slechts 4,5 kilogram op de rug dankzij het innovatieve EPP-materiaal zorgt voor bijzonder ergonomische reinigingswerkzaamheden en moeiteloos transport.

Innovatief

Het EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) overtuigt door zijn extreem lage gewicht en zijn bijzondere robuustheid en duurzaamheid. Bovendien is het milieuvriendelijk omdat het 100% recycleerbaar is.

Ergonomisch

Het deuter® frame zorgt voor maximaal draagcomfort, ook tijdens lange werksessies. Bijzonder praktisch is het bedieningspaneel op de riem, waarmee alle functies kunnen worden bediend en gecontroleerd. Bovendien kan de zuigslang afzonderlijk worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.