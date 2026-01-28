Pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18
Sans pompage manuel pénible : le pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18 vous permet de prendre soin de vos plantes de jardin en pulvérisant un nuage fin, des engrais ou des produits phytosanitaires par simple pression sur un bouton.
Le pulvérisateur pour plantes fonctionnant sur batterie PSU 4-18 vous facilite le jardinage lorsqu'il s'agit de pulvériser des produits liquides pour fortifier et protéger vos plantes. Pulvérisation d'engrais, élimination des parasites, désherbage ou arrosage des petits plants : le PSU 4-18 et son nuage fin/son jet sont adaptés à tous ces domaines d'utilisation. Le tout sans aucun pompage manuel épuisant pour la montée en pression. La pompe du pulvérisateur à pression s'actionne par simple pression sur un bouton. Grâce à la gâchette située sur la lance, le jet peut être activé en fonction des besoins, réglé sur le mode continu ou ajusté directement sur la buse pour passer progressivement du nuage fin au jet crayon. La sangle d'épaule facilite le transport du pulvérisateur à pression sans fil et permet d'avoir toujours une main libre. Le réservoir de 4 litres possède un indicateur de niveau de remplissage intégré et le bouchon peut également servir de doseur pour mesurer le produit à pulvériser. Pour un travail ergonomique même dans les endroits reculés, la lance est télescopique jusqu'à une longueur de 75 centimètres. Afin de permettre un stockage peu encombrant de ce pulvérisateur pour plantes 18 volts, la lance peut être retirée et fixée sur le compartiment à batterie grâce au clip pour lance.
Caractéristiques et avantages
Lance de pulvérisation télescopiqueRayon d'action étendu, meilleure accessibilité des endroits difficiles à atteindre.
Déclencheur verrouillablePour une utilisation simple et sans fatigue.
Forme d'arrosage ajustable en continuEn fonction de l'application, il est possible de varier entre nuage fin et jet crayon.
Réservoir de 4 litres avec indicateur de niveau de remplissage
- Niveau de liquide toujours bien visible.
Doseur intégré dans le bouchon
- Dosage rapide du produit à pulvériser.
Fixation pour lance d'arrosage sur l'appareil
- Pour un stockage peu encombrant.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression de service (bar)
|3
|Débit (l/h)
|max. 30
|Volume du réservoir d'eau (l)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,8
|Poids emballage inclus (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|750 x 182 x 365
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Sangle d'épaule
- Verre mesureur
Équipement
- Lance de pulvérisation télescopique: 0.45 m, 0.75 m
- Déclencheur verrouillable
- Support de lance
- Indicateur de niveau de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais
- Arrosage des plantes
- Parterre de fleurs
- Plantes fragiles (par ex. plants)