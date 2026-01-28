Le pulvérisateur pour plantes fonctionnant sur batterie PSU 4-18 vous facilite le jardinage lorsqu'il s'agit de pulvériser des produits liquides pour fortifier et protéger vos plantes. Pulvérisation d'engrais, élimination des parasites, désherbage ou arrosage des petits plants : le PSU 4-18 et son nuage fin/son jet sont adaptés à tous ces domaines d'utilisation. Le tout sans aucun pompage manuel épuisant pour la montée en pression. La pompe du pulvérisateur à pression s'actionne par simple pression sur un bouton. Grâce à la gâchette située sur la lance, le jet peut être activé en fonction des besoins, réglé sur le mode continu ou ajusté directement sur la buse pour passer progressivement du nuage fin au jet crayon. La sangle d'épaule facilite le transport du pulvérisateur à pression sans fil et permet d'avoir toujours une main libre. Le réservoir de 4 litres possède un indicateur de niveau de remplissage intégré et le bouchon peut également servir de doseur pour mesurer le produit à pulvériser. Pour un travail ergonomique même dans les endroits reculés, la lance est télescopique jusqu'à une longueur de 75 centimètres. Afin de permettre un stockage peu encombrant de ce pulvérisateur pour plantes 18 volts, la lance peut être retirée et fixée sur le compartiment à batterie grâce au clip pour lance.