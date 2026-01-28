De batterij aangedreven druksproeier PSU 4-18 helpt je in de tuin met het verspreiden van vloeistoffen voor het onderhoud en de bescherming van jouw planten. Of het nu gaat om bemesten, het bestrijden van ongedierte, het bestrijden van onkruid of het bewateren - de PSU 4-18 is perfect voor alle genoemde toepassingen. Voor de drukopbouw is geen uitputtend handmatig pompen meer nodig. Met een simpele druk op de knop activeer je de pomp. De sproeistraal kan naar behoefte worden ingeschakeld, in continubedrijf worden gezet of direct aan de sproeikop traploos worden ingesteld van een fijne nevel tot de puntstraal. De schouderriem vergemakkelijkt het dragen van de druksproeier waardoor je altijd één hand vrij hebt. De tank van 4 liter heeft een geïntegreerde vulniveau-indicator en het tankdeksel dient tevens als maatbeker voor het afmeten van vloeistoffen. De lans kan worden verlengd tot 75 cm voor ergonomisch werken, ook op verder weg gelegen gebieden. Om het toestel ruimtebesparend op te bergen, kan de lans worden verwijderd en aan de lansklem op de batterijhouder worden vastgezet. Dit apparaat werkt op een 18 V batterij uit het Kärcher batterijplatform en kan je dus ook in tal van andere Kärcher 18V apparaten gebruiken.