Draadloze druksproeier PSU 4-18
Vergeet uitputtend manueel pompen: met de batterij-aangedreven druksproeier PSU 4-18 verzorg je met één druk op de knop je planten in de tuin met sproeinevel, meststof of ongediertebestrijding.
De batterij aangedreven druksproeier PSU 4-18 helpt je in de tuin met het verspreiden van vloeistoffen voor het onderhoud en de bescherming van jouw planten. Of het nu gaat om bemesten, het bestrijden van ongedierte, het bestrijden van onkruid of het bewateren - de PSU 4-18 is perfect voor alle genoemde toepassingen. Voor de drukopbouw is geen uitputtend handmatig pompen meer nodig. Met een simpele druk op de knop activeer je de pomp. De sproeistraal kan naar behoefte worden ingeschakeld, in continubedrijf worden gezet of direct aan de sproeikop traploos worden ingesteld van een fijne nevel tot de puntstraal. De schouderriem vergemakkelijkt het dragen van de druksproeier waardoor je altijd één hand vrij hebt. De tank van 4 liter heeft een geïntegreerde vulniveau-indicator en het tankdeksel dient tevens als maatbeker voor het afmeten van vloeistoffen. De lans kan worden verlengd tot 75 cm voor ergonomisch werken, ook op verder weg gelegen gebieden. Om het toestel ruimtebesparend op te bergen, kan de lans worden verwijderd en aan de lansklem op de batterijhouder worden vastgezet. Dit apparaat werkt op een 18 V batterij uit het Kärcher batterijplatform en kan je dus ook in tal van andere Kärcher 18V apparaten gebruiken.
Kenmerken en voordelen
Telescopische spuitlansGroter bereik, betere bereikbaarheid van moeilijk bereikbare plaatsen.
Vergrendelbare bedieningsknopVoor een eenvoudige en moeiteloze bediening.
Traploos variabel spuitpatroonAfhankelijk van de toepassing kan de gebruiker wisselen tussen een fijne nevel en een puntstraal.
4 liter tank met vulniveau-indicator
- Constant zicht op vloeistofniveau.
Geïntegreerde maatbeker in tankdeksel
- Snel meten van vloeistoffen.
Spuitlanshouder op het apparaat
- Voor ruimtebesparende opslag.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Batterij met Real Time Technology en LCD-scherm: de resterende looptijd, de resterende laadtijd en de batterijcapaciteit. Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen. De verwisselbare batterij kan gebruikt worden in alle andere toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power platform.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|3
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 30
|Inhoud watertank (l)
|4
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|750 x 182 x 365
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Schoudergordel
- Doseerfles
Uitvoering
- Telescopische spuitlans: 0.45 m, 0.75 m
- Vergrendelbare bedieningsknop
- Lans fixatie clip
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gewasbescherming en onderhoud
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, zoals zaaigoed