Démarreur kit Battery Power 18/25
Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Pleine puissance en un clin d'œil : le chargeur rapide inclus dans le kit recharge la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en seulement quarante-quatre minutes. Le kit de démarrage Kärcher Battery Power 18/25 est utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovante
- L'afficheur LCD indique en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V
- Pour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Chargeur rapide 18 V
- Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-quatre minutes.
Cellules lithium-ion performantes
- Garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Support mural
- Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide
|
batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|184 x 133 x 126
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
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