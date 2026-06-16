Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader

Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.

Volledig vermogen in een mum van tijd: de snellader die bij de set wordt geleverd, laadt de 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie in slechts 44 minuten op tot 80%. Deze Kärcher Starterkit is geschikt voor gebruik in alle apparaten uit het Kärcher 18V-batterijplatform.

Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time Technology
  • Het geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
  • Voor gebruik in alle 18 V-toestellen uit het Kärcher batterijplatform
18 V Snellader
  • Laadt de verwisselbare batterij 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power tot 80% in 44 minuten.
Krachtige lithium-ioncellen
  • De lithium-ion batterij zorgt voor een constante kracht zonder zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opbergmodus
  • Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5 gewaardeerd - beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
  • Betrouwbare bescherming tijdens jobs waarbij water wordt gebruikt.
Efficiënte temperatuurhuishouding
  • Topprestaties dankzij de efficiënte warmtebuffering en het intelligente batterijbeheer.
Intelligente celbewaking
  • Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Robuuste behuizing
  • De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
Wandmontage
  • Voor een nette bevestiging van de lader aan de muur.
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 18 V Battery platform
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Capaciteit (Ah) 2,5
Oplaadtijd batterij met snellader 18 V / 2.5 Ah Battery Power batterij:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Kleur zwart
Gewicht (kg) 1,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 184 x 133 x 126

Inbegrepen bij levering

  • Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
  • Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader
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Onderdelen Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
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