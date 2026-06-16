Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader
Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.
Volledig vermogen in een mum van tijd: de snellader die bij de set wordt geleverd, laadt de 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie in slechts 44 minuten op tot 80%. Deze Kärcher Starterkit is geschikt voor gebruik in alle apparaten uit het Kärcher 18V-batterijplatform.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time Technology
- Het geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
- Voor gebruik in alle 18 V-toestellen uit het Kärcher batterijplatform
18 V Snellader
- Laadt de verwisselbare batterij 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power tot 80% in 44 minuten.
Krachtige lithium-ioncellen
- De lithium-ion batterij zorgt voor een constante kracht zonder zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opbergmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5 gewaardeerd - beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming tijdens jobs waarbij water wordt gebruikt.
Efficiënte temperatuurhuishouding
- Topprestaties dankzij de efficiënte warmtebuffering en het intelligente batterijbeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Robuuste behuizing
- De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
Wandmontage
- Voor een nette bevestiging van de lader aan de muur.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Oplaadtijd batterij met snellader
|
18 V / 2.5 Ah Battery Power batterij:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|184 x 133 x 126
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
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