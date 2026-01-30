Het betrouwbaar en veilig verwijderen van as, grof vuil, maar ook fijne stofdeeltjes is een taak voor de speciaal daarvoor ontworpen zuigerspecialisten zoals onze krachtige draadloze aszuiger AD 2 Battery. Een flexibele zuigslang van gecoat metaal, de vlambestendige container met 14 liter inhoud en de robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grof vuilfilter van metaal garanderen maximale veiligheid en stofvrij zuigen. De innovatieve ReBoost-functie, die met één druk op de knop as en stof uit het filter verwijdert, zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De benodigde kracht en uithoudingsvermogen wordt geleverd door de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij met Real Time Technology voor de weergave van de batterijduur in minuten op een geïntegreerd LCD-display. Ook moeilijk bereikbare plaatsen zijn gemakkelijk te bereiken met de afgeschuinde handbuis, en een slimme uitsparing voor het opbrengen van de zuigslang in de behuizing van het compacte apparaat zorgt voor een ruimtebesparende opslag als het werk gedaan is.