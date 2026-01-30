Draadloze aszuiger AD 2 Battery
Voor het snel en stofvrij reinigen van haarden, pelletverwarmingssystemen of houtskoolbarbecues: de draadloze aszuiger AD 2 battery.
Het betrouwbaar en veilig verwijderen van as, grof vuil, maar ook fijne stofdeeltjes is een taak voor de speciaal daarvoor ontworpen zuigerspecialisten zoals onze krachtige draadloze aszuiger AD 2 Battery. Een flexibele zuigslang van gecoat metaal, de vlambestendige container met 14 liter inhoud en de robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grof vuilfilter van metaal garanderen maximale veiligheid en stofvrij zuigen. De innovatieve ReBoost-functie, die met één druk op de knop as en stof uit het filter verwijdert, zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De benodigde kracht en uithoudingsvermogen wordt geleverd door de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij met Real Time Technology voor de weergave van de batterijduur in minuten op een geïntegreerd LCD-display. Ook moeilijk bereikbare plaatsen zijn gemakkelijk te bereiken met de afgeschuinde handbuis, en een slimme uitsparing voor het opbrengen van de zuigslang in de behuizing van het compacte apparaat zorgt voor een ruimtebesparende opslag als het werk gedaan is.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaximale bewegingsvrijheid dankzij snoerloze flexibiliteit. Real-time technologie met LCD-display voor het weergeven van de batterij-oplaadstatus in minuten. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir en een metalen slang (opgevijzeld)Maximale veiligheid bij het opzuigen van as - ook bij oneigenlijk gebruik.
Kärcher ReBoost filterreinigingstechnologie – filterreiniging met één druk op de knopKrachtige filterreiniging met één druk op de knop. Voor een constant hoge zuigkracht en grote hoeveelheden vuil.
Filtersysteem bestaande uit één enkel onderdeel (vlambestendig) met een robuuste vlakfilter en een metalen grofvuilfilter
- Met robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Om het reservoir gemakkelijk te kunnen leegmaken en schoonmaken zonder in contact te komen met het vuil.
- Zeer hoge graad aan comfort dankzij de snelle verwijdering van de filter in één enkele stap.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|200
|Zuigvermogen (W)
|45
|Vacuüm (mbar)
|max. 95
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit van de tank (l)
|14
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 13 (2,5 Ah) / Ongev. 25 (5 Ah)
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|328 x 343 x 431
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: metaal
Uitvoering
- Materiaal van de tank: metaal
- Filterreinigingsfunctie
- Steunpositie voor de zuigslang
- Comfortabele handgreep en reservoir
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Verwijderen van assen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
