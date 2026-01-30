Éliminer les restes de cendre, les gros déchets mais aussi les fines particules de poussière de manière sûre et fiable est une tâche pour les spécialistes de l'aspiration tels que notre aspirateur cendre puissant et sans fil AD 2 Battery. Un flexible d'aspiration en métal gainé, le réservoir ignifuge avec un volume de 14 litres et le filtre plissé plat robuste avec filtre gros déchets métallisé en amont garantissent un maximum de sécurité et une aspiration sans poussière. La fonction ReBoost innovante qui libère le filtre des cendres et de la poussière sur simple pression d'un bouton garantit une puissance d'aspiration constamment élevée. La puissance et l'endurance requises sont fournies par la batterie interchangeable et puissante Kärcher Battery Power 18 V dotée de la technologie temps réel qui permet d'afficher l'autonomie de la batterie sur un afficheur LCD intégré. Même les zones difficiles à atteindre sont accessibles sans problème par le flexible biseauté et un renfoncement intelligent pour placer le flexible d'aspiration dans le boîtier de l'appareil compact facilite le rangement peu encombrant une fois le travail terminé.