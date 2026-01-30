Efficiëntie, precisie en comfort – alles gecombineerd in één machine. Met de LTR 3-18 Dual Battery Set batterijaangedreven kantenmaaier wordt tuinieren een plezier. De krachtige 36 V motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion batterijen van het Kärcher batterijplatform en levert indrukwekkende prestaties. Door de verstelbare, tweedelige handgreep en het telescopische ontwerp van de schacht is de bediening comfortabel, omdat het apparaat altijd rechtop kan worden gebruikt, wat de rug ontziet. Of het nu gaat om grote oppervlakken of moeilijk bereikbare hoeken en gaten, deze kantenmaaier doet het allemaal met gemak. De roterende snijdraad zorgt voor nauwkeurig maaien op gazons, terwijl de opvouwbare plantenbeschermer ervoor zorgt dat planten en bomen beschermd blijven tijdens gebruik. De hoek van de trimmerkop kan naar wens worden aangepast om onder obstakels of op hellingen te trimmen. Twee oplaadbare batterijen en een duo-snellader zijn bij de levering inbegrepen.