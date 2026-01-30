Draadloze kantentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set
Allrounder en krachtpatser – trimt lang gras efficiënt met een krachtige 36 Volt motor en maait die lastige plekken waar de grasmaaier niet kan komen. Twee 18V / 2,0Ah batterijen en snellelader inbegrepen.
Efficiëntie, precisie en comfort – alles gecombineerd in één machine. Met de LTR 3-18 Dual Battery Set batterijaangedreven kantenmaaier wordt tuinieren een plezier. De krachtige 36 V motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion batterijen van het Kärcher batterijplatform en levert indrukwekkende prestaties. Door de verstelbare, tweedelige handgreep en het telescopische ontwerp van de schacht is de bediening comfortabel, omdat het apparaat altijd rechtop kan worden gebruikt, wat de rug ontziet. Of het nu gaat om grote oppervlakken of moeilijk bereikbare hoeken en gaten, deze kantenmaaier doet het allemaal met gemak. De roterende snijdraad zorgt voor nauwkeurig maaien op gazons, terwijl de opvouwbare plantenbeschermer ervoor zorgt dat planten en bomen beschermd blijven tijdens gebruik. De hoek van de trimmerkop kan naar wens worden aangepast om onder obstakels of op hellingen te trimmen. Twee oplaadbare batterijen en een duo-snellader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
36 V PowerKrachtige 36 V motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion batterijen.
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
Aanpasbare trimmerkop
- Ergonomische trimmeroplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbescherming
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Telescopische handgreep
- Aanpasbaar aan de grootte van elke individuele gebruiker. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en letsels voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Handgrepen met rubber voor een veilige grip en extra comfort.
- De hoek van de tweedelige handgreep is verstelbaar voor een ergonomische en ontspannen houding.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time Technologie met LCD-display: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- De twee verwisselbare batterijen kunnen worden gebruikt met alle andere apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|8000
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 480
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 28
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 350 x 1285
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Batterij: 18 V / 2.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
- Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
- Schoudergordel
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Onderdelen LTR 3-18 Dual Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.