Snellader 36V batterij

De snellader kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbarecbatterij in slechts 44 minuten voor 80% opgeladen. Alle andere 36 V Li-Ion batterijen van het Kärcher 18 V batterijplatform kunnen ook worden opgeladen met deze snellader.