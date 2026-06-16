Snellader 36V batterij

Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.

De snellader kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbarecbatterij in slechts 44 minuten voor 80% opgeladen. Alle andere 36 V Li-Ion batterijen van het Kärcher 18 V batterijplatform kunnen ook worden opgeladen met deze snellader.

Kenmerken en voordelen
Snellader 36V batterij: Snelle oplader
Snelle oplader
Laad de vervangbare Kärcher-batterij van 36 V/2,5 Ah Battery Power tot 80% op in 48 minuten. Laadt de verwisselbare batterij 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power tot 80% in 1,5 uur.
Snellader 36V batterij: Brede reeks toepassingen
Brede reeks toepassingen
Compatibel met alle batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform
Snellader 36V batterij: Wandmontage
Wandmontage
Voor handige wandbevestiging
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 36 V Battery platform
Oplaadtijd batterij met snellader 36 V / 2.5 Ah Battery Power batterij:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power batterij:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 184 x 133 x 88
Snellader 36V batterij
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