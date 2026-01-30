Ultralicht, krachtig en werkt op batterijen: de rugzakstofzuiger BVL 3/1 Bp is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts een draaggewicht van slechts 4,5 kilogram heeft en waarvan de materiaaleigenschappen het ook mogelijk maken bijzonder robuust en duurzaam zijn. Of het nu gaat om conciërges in scholen, ambachtslieden of voor gebruik in privé-huishoudens - het schoonmaken van plekken en het schoonmaken van trappen wordt hier eenvoudig gemaakt: de krachtige rugzakstofzuiger met een reservoirinhoud van 3 liter overtuigt voor schoonmaakwerk in de kleinste ruimtes. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor lange looptijden en het ergonomische draagframe zorgt voor moeiteloos werken. Dankzij het praktische bedieningspaneel op de heupgordel voor het aansturen van alle belangrijke bedienings- en extra functies is de BVL 3/1 Bp moeiteloos te bedienen. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtvast. Naast de gebruikelijke accessoires zijn andere functies zoals het HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat bij deze apparaatversie de Kärcher Battery Power-accu en de bijbehorende oplader apart moeten worden besteld.