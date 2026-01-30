BVL 3/1 Bp
Schoonmaken in de kleinste ruimtes: de ultralichte, krachtige en accu-aangedreven rugstofzuiger BVL 3/1 Bp scoort met zijn robuuste EPP-materiaal en goede prijs-kwaliteitverhouding.
Ultralicht, krachtig en werkt op batterijen: de rugzakstofzuiger BVL 3/1 Bp is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts een draaggewicht van slechts 4,5 kilogram heeft en waarvan de materiaaleigenschappen het ook mogelijk maken bijzonder robuust en duurzaam zijn. Of het nu gaat om conciërges in scholen, ambachtslieden of voor gebruik in privé-huishoudens - het schoonmaken van plekken en het schoonmaken van trappen wordt hier eenvoudig gemaakt: de krachtige rugzakstofzuiger met een reservoirinhoud van 3 liter overtuigt voor schoonmaakwerk in de kleinste ruimtes. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor lange looptijden en het ergonomische draagframe zorgt voor moeiteloos werken. Dankzij het praktische bedieningspaneel op de heupgordel voor het aansturen van alle belangrijke bedienings- en extra functies is de BVL 3/1 Bp moeiteloos te bedienen. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtvast. Naast de gebruikelijke accessoires zijn andere functies zoals het HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat bij deze apparaatversie de Kärcher Battery Power-accu en de bijbehorende oplader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Ultralichte draadloze rugstofzuigerVervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)Bijzonder robuust en extreem duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.
Uitstekende ergonomiedeuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten. Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel. De zuigslang kan verschillend worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.
Variabele snelheidscontrole
- Robuust en lange levensduur.
- Geschikt voor lange werktijden en verhoogt de productiviteit
eco!efficiency-stand
- In de eco!efficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en is de gebruiksduur van de accu langer.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- De batterij kan naar behoefte snel worden vervangen voor gebruik in een andere machine.
- Verhoogt de productiviteit en de veiligheid tijdens het werk.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|3
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Luchtverplaatsing (l/s)
|35,4
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 120 (5 Ah) / Ongev. 130 (6,0 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 52 (5 Ah) Power mode: / max. 31 (5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 73 (7,5 Ah) Power mode: / max. 41 (7,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 317 x 450
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1 m
- Type zuigslang: Met bocht
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Draagframe
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor conciërgewerk op scholen
- Ook ideaal voor ambachtslieden
- Ideaal voor particuliere huishoudens
- Eenvoudige reiniging van trappen
- Spot schoonmaken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen BVL 3/1 Bp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.