Aspirateurs à batterie BVL 3/1 Bp
Nettoyer dans les espaces les plus exigus : l'aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 3/1 Bp s'illustre par son matériau EPP robuste et son bon rapport qualité-prix.
Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie : l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,5 kilogrammes grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit pour les concierges dans les écoles, les artisans ou l'utilisation chez les particuliers, le nettoyage ponctuel et le nettoyage des escaliers deviennent un jeu d'enfant : cet aspirateur dorsal à l'aspiration puissante avec un volume de cuve de 3 litres se montre convaincant lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power garantit une autonomie élevée et le châssis ergonomique un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique fixé à la ceinture pour commander toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 3/1 Bp offre une utilisation aisée et très conviviale. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l'usure. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Battery Power ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieChâssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|35,4
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 52 (5,0 Ah) Mode Power : / max. 31 (5,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 73 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 41 (7,5 Ah)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids emballage inclus (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 317 x 450
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté aux tâches des concierges dans les écoles
- Également optimal pour les artisans
- Idéal pour les particuliers
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
- Nettoyage ponctuel
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées BVL 3/1 Bp
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.