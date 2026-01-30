Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie : l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,5 kilogrammes grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit pour les concierges dans les écoles, les artisans ou l'utilisation chez les particuliers, le nettoyage ponctuel et le nettoyage des escaliers deviennent un jeu d'enfant : cet aspirateur dorsal à l'aspiration puissante avec un volume de cuve de 3 litres se montre convaincant lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power garantit une autonomie élevée et le châssis ergonomique un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique fixé à la ceinture pour commander toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 3/1 Bp offre une utilisation aisée et très conviviale. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l'usure. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Battery Power ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.