Onze compacte T 15/1 Bp Adv accu-stofzuiger met een reservoirinhoud van 15 liter kenmerkt zich door zijn duurzaamheid, uitgebreide accessoiresset en eersteklas prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid en robuustheid komen ook tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De stofzuiger overtuigt met zijn krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V), die zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. Met slechts 57 dB(A) is hij zo stil dat hij ook in geluidsgevoelige ruimtes op elk moment kan worden gebruikt. Doordat hij voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾ bestaat, worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard. De T 15/1 Bp Adv heeft een draaggreep met inklapfunctie voor ergonomisch transport, is wendbaar en kan niet omvallen. Bij de levering inbegrepen zijn een plintenzuigmond en een bekledingszuigmond, die op de stofzuiger zijn opgeborgen. Verder wordt hij geleverd met een uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Houd er rekening mee dat de accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.