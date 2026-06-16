T 15/1 Bp Adv
De robuuste en ergonomische T 15/1 Bp Adv accu-stofzuiger overtuigt met zijn duurzaamheid, uitstekende zuigkracht en uitgebreide accessoires. Hij bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal¹⁾.
Onze compacte T 15/1 Bp Adv accu-stofzuiger met een reservoirinhoud van 15 liter kenmerkt zich door zijn duurzaamheid, uitgebreide accessoiresset en eersteklas prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid en robuustheid komen ook tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De stofzuiger overtuigt met zijn krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V), die zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. Met slechts 57 dB(A) is hij zo stil dat hij ook in geluidsgevoelige ruimtes op elk moment kan worden gebruikt. Doordat hij voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾ bestaat, worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard. De T 15/1 Bp Adv heeft een draaggreep met inklapfunctie voor ergonomisch transport, is wendbaar en kan niet omvallen. Bij de levering inbegrepen zijn een plintenzuigmond en een bekledingszuigmond, die op de stofzuiger zijn opgeborgen. Verder wordt hij geleverd met een uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Houd er rekening mee dat de accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot dankzij productie van gerecycled materiaal.
eco!efficiency-standDuurzaam dankzij verminderd energieverbruik. Vermindert volume en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige gebieden.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Twee grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt vlies.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De machinekop biedt opbergruimte voor de plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Accessoires worden ruimtebesparend opgeborgen en altijd binnen handbereik gehouden.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|15
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 405
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen T 15/1 Bp Adv
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.