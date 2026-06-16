Aspirateurs à batterie T 15/1 Bp Adv
Robuste et ergonomique, l'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp Adv s'illustre par sa durabilité, sa puissance d'aspiration remarquable et ses accessoires variés. Il est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾.
Notre aspirateur poussières sans fil compact T 15/1 Bp Adv avec un volume de cuve de 15 litres se caractérise par sa longévité, son vaste éventail d'accessoires et son rapport qualité-prix hors pair. Sa longévité et sa robustesse se reflètent également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Cet aspirateur marque des points grâce à ses puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V) qui permettent d'excellents résultats de nettoyage. Avec 57 dB(A) à peine, il est en outre assez silencieux pour pouvoir être utilisé à tout moment, y compris dans les lieux sensibles au bruit. Étant donné qu'il est constitué de 45 % de matières recyclées¹⁾, les ressources sont protégées dès le départ. Le T 15/1 Bp Adv dispose d'une poignée de transport au format rabattable, permettant un transport ergonomique, en plus d'être maniable et stable. La fourniture inclut un suceur pour fentes et un suceur fauteuil qui peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. De nombreux accessoires sont également inclus : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable et suceur parquet. Veuillez noter que la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.
Mode eco!efficiencyDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour le travail dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Vaste éventail d'accessoires
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et sac filtrant en non tissé.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé renforcé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- La partie supérieure de l'appareil offre un espace de rangement pour le suceur pour fentes et le suceur fauteuil.
- Les accessoires bénéficient d'un rangement peu encombrant et sont toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|15
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7,1
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 405
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées T 15/1 Bp Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.