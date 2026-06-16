Notre aspirateur poussières sans fil compact T 15/1 Bp Adv avec un volume de cuve de 15 litres se caractérise par sa longévité, son vaste éventail d'accessoires et son rapport qualité-prix hors pair. Sa longévité et sa robustesse se reflètent également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Cet aspirateur marque des points grâce à ses puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V) qui permettent d'excellents résultats de nettoyage. Avec 57 dB(A) à peine, il est en outre assez silencieux pour pouvoir être utilisé à tout moment, y compris dans les lieux sensibles au bruit. Étant donné qu'il est constitué de 45 % de matières recyclées¹⁾, les ressources sont protégées dès le départ. Le T 15/1 Bp Adv dispose d'une poignée de transport au format rabattable, permettant un transport ergonomique, en plus d'être maniable et stable. La fourniture inclut un suceur pour fentes et un suceur fauteuil qui peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. De nombreux accessoires sont également inclus : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable et suceur parquet. Veuillez noter que la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.