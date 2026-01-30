Natte bladeren, gras en snoeiafval plakken als behang aan de grond. Natte plantenresten zijn moeilijk te verwijderen, vooral vanuit de hoeken. Een volledige schoonmaakploeg is nodig om dit snel te verwijderen. Of de accu-aangedreven BLV 36-240-battery die deze alleen aan kan. Met een hoog vermogen en een luchtdebiet van 770 m³ / u verwijdert de krachtige ventilator zelfs nat tuinafval. De benodigde energie kan traploos worden aangepast via de snelheid, zodat een keuze kan worden gemaakt tussen maximale accuduur of vermogen. Een andere selectiehendel maakt een verandering mogelijk tussen de blaas- of zuiginstellingen, die ook in combinatie kunnen worden gebruikt. Bij het zuigen wordt de grote bladzak gebruikt waar al het groene afval klein wordt gehakt. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet moe wordt bij gebruik van het apparaat met langere werkintervallen, werd aandacht besteed aan draagcomfort door middel van een ergonomische handgreep met twee handen voor optimale gewichtsverdeling en verwijderbare geleiderollen. Dit maakt het werk eenvoudig en efficiënt. De zuig- en blaasbuizen kunnen ook afzonderlijk worden verwijderd. Een batterij en lader zijn niet inbegrepen in de set.