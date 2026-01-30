Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger 36-240 Battery
De krachtige bladblazer/-zuiger BLV 36-240 Battery blaast, zuigt en hakt tuinafval, ook nat groenafval, tot 240 km/u. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Natte bladeren, gras en snoeiafval plakken als behang aan de grond. Natte plantenresten zijn moeilijk te verwijderen, vooral vanuit de hoeken. Een volledige schoonmaakploeg is nodig om dit snel te verwijderen. Of de accu-aangedreven BLV 36-240-battery die deze alleen aan kan. Met een hoog vermogen en een luchtdebiet van 770 m³ / u verwijdert de krachtige ventilator zelfs nat tuinafval. De benodigde energie kan traploos worden aangepast via de snelheid, zodat een keuze kan worden gemaakt tussen maximale accuduur of vermogen. Een andere selectiehendel maakt een verandering mogelijk tussen de blaas- of zuiginstellingen, die ook in combinatie kunnen worden gebruikt. Bij het zuigen wordt de grote bladzak gebruikt waar al het groene afval klein wordt gehakt. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet moe wordt bij gebruik van het apparaat met langere werkintervallen, werd aandacht besteed aan draagcomfort door middel van een ergonomische handgreep met twee handen voor optimale gewichtsverdeling en verwijderbare geleiderollen. Dit maakt het werk eenvoudig en efficiënt. De zuig- en blaasbuizen kunnen ook afzonderlijk worden verwijderd. Een batterij en lader zijn niet inbegrepen in de set.
Kenmerken en voordelen
Zuig- en blaasbuizen kunnen afzonderlijk worden verwijderdMoeiteloos werken dankzij gewichtsvermindering met onderdelen die afzonderlijk kunnen worden verwijderd.
Variabele snelheidsregelingMaakt het mogelijk om de snelheid continu aan te passen aan de taak.
Keuzehendel voor het instellen van de functieTraploze aanpassing tussen zuigen en blazen, ook met de mogelijkheid van een gecombineerde functie.
Greep voor twee handen
- Zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.
Verwijderbare geleiderollen
- Maakt het werk eenvoudiger en efficiënter tegelijk.
Zakvolume van 45 liter
- Garandeert langdurig ononderbroken werken.
Metalen hakselwiel
- Verbetert het snijvermogen en verlengt de levensduur van het apparaat.
Motor zonder koolborstels
- Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
Afneembaar plat mondstuk
- Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Turbo boost-knop
|nee
|Snelheidsregeling
|ja
|Geluidsniveau tijdens bedrijf (dB(A))
|104
|Blaasmodus, luchtsnelheid (km/u)
|max. 240
|Zuigmodus snelheid (km/u)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Stroomsoort (V)
|36
|Vermogen per acculading - Blaasmodus (m²)
|max. 1100 (5 Ah)
|Vermogen per acculading - Zuigmodus (l)
|max. 150 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 20 (5 Ah)
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1290 x 230 x 380
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Afneembaar plat mondstuk
- gras opvangbak
- Verwijderbare geleiderollen
- Schoudergordel
Videos
Toepassingen
- Bladeren verwijderen rondom het huis
- Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
- Paden rondom het huis
- Gebieden rondom het huis en de tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen Bladblazer / -zuiger 36-240 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.