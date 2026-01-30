Les feuilles humides, les résidus de la tonte de gazon et de la taille des haies adhérent facilement au sol et forment un tapis végétal. Les résidus de végétaux dans les recoins sont notamment difficiles à déloger. Pour éliminer rapidement les déchets verts au sol, il vous faut tout un arsenal de nettoyage. Sauf si vous choisissez l'aspirateur à feuilles sans fil BLV 36-240 Battery, qui y parvient à lui tout seul. Avec une puissance redoutable et un flux d'air de 770 m³/h, ce puissant aspirateur à feuilles élimine même les déchets verts humides. La puissance nécessaire se règle en continu par le biais du régime, ce qui permet de choisir entre l'autonomie maximale de la batterie et la puissance. Un autre levier sélecteur permet de choisir entre les fonctions d'aspiration et de soufflerie ou de les combiner. Le grand sac collecteur utilisé lors de l'aspiration des feuilles permet de récupérer tous les déchets verts broyés. Pour éviter toute fatigue pendant l'utilisation prolongée de l'appareil, le confort de port a été privilégié avec une deuxième poignée ergonomique pour une répartition optimale du poids et des roulettes de guidage amovibles. Ces dernières facilitent le travail et participent à son efficacité. Les tuyaux d'aspiration et de soufflage peuvent également être retirés séparément. La batterie n'est pas fournie avec le kit.