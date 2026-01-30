Aspirateur de feuilles à batterie BLV 36-240 Battery
Le puissant aspirateur à feuilles BLV 36-240 Battery souffle, aspire et broie les déchets verts même humides à une vitesse pouvant atteindre 240 km/h. Les tuyaux d'aspiration et de soufflage sont amovibles séparément.
Les feuilles humides, les résidus de la tonte de gazon et de la taille des haies adhérent facilement au sol et forment un tapis végétal. Les résidus de végétaux dans les recoins sont notamment difficiles à déloger. Pour éliminer rapidement les déchets verts au sol, il vous faut tout un arsenal de nettoyage. Sauf si vous choisissez l'aspirateur à feuilles sans fil BLV 36-240 Battery, qui y parvient à lui tout seul. Avec une puissance redoutable et un flux d'air de 770 m³/h, ce puissant aspirateur à feuilles élimine même les déchets verts humides. La puissance nécessaire se règle en continu par le biais du régime, ce qui permet de choisir entre l'autonomie maximale de la batterie et la puissance. Un autre levier sélecteur permet de choisir entre les fonctions d'aspiration et de soufflerie ou de les combiner. Le grand sac collecteur utilisé lors de l'aspiration des feuilles permet de récupérer tous les déchets verts broyés. Pour éviter toute fatigue pendant l'utilisation prolongée de l'appareil, le confort de port a été privilégié avec une deuxième poignée ergonomique pour une répartition optimale du poids et des roulettes de guidage amovibles. Ces dernières facilitent le travail et participent à son efficacité. Les tuyaux d'aspiration et de soufflage peuvent également être retirés séparément. La batterie n'est pas fournie avec le kit.
Caractéristiques et avantages
Tuyaux d'aspiration et de soufflage amovibles séparémentTravail sans fatigue grâce aux pièces amovibles séparément pour réduire le poids de l'appareil.
Réglage variable du régimePermet un ajustement en continu de la vitesse en fonction de l'application.
Levier sélecteur pour le choix de la fonctionRéglage en continu entre aspiration et soufflage avec possibilité de combiner les deux modes.
Deuxième poignée
- Répartition optimale du poids et prise en main aisée.
Roulettes de guidage amovibles
- Travail facilité et efficacité accrue.
Sac collecteur de 45 litres
- Travail prolongé sans interruption.
Disque de hachage en métal
- Broyage optimal des déchets verts et durée de vie accrue de l'appareil.
Moteur sans balais
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Buse plate amovible
- Pour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Bouton turbo boost
|Non
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveau sonore en fonctionnement (dB (A))
|104
|Vitesse de l'air en mode de soufflage (km/h)
|max. 240
|Vitesse de l'air en mode d'aspiration (km/h)
|max. 130
|volume du sac collecteur (l)
|45
|Tension (V)
|36
|Rendement par charge de la batterie – mode de soufflage (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – mode d'aspiration (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids emballage inclus (kg)
|6,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1290 x 230 x 380
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Buse plate amovible
- Sac collecteur
- Roulettes de guidage amovibles
- Sangle d'épaule
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
