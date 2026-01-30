De krachtpatser voor perfect snoeien: de Kärcher 36V batterij aangedreven heggenschaar HGE 36-60 Battery. Dankzij de snelheidsregeling op twee niveaus kunnen gebruikers kiezen tussen maximale snelheid en maximaal vermogen, afhankelijk van de toepassing. Bovendien maakt de zaagfunctie het snijden van dikkere takken een fluitje van een cent. Een extra voordeel is de handgreep, die 180° in meerdere stappen kan worden gedraaid, waardoor je armen en schouders niet moe worden. Andere praktische kenmerken: de snoeikam die de gesnoeide takken, die anders in de haag zouden vallen, direct op de grond veegt. Het lasergesneden en diamantgeslepen mes op de heggenschaar zorgt elke keer voor nauwkeurige snijresultaten. De extra mesbeschermer voorkomt schade aan gebouwen en vloeren, evenals aan het mes zelf. Het in de mesbeschermer geïntegreerde ophangoog maakt ook ruimtebesparende opslag aan de muur mogelijk. Bovendien maakt de zaagfunctie het snijden van dikkere takken een fluitje van een cent. In deze versie is de batterij en de snellader inbegrepen.