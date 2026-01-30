Draadloze haagschaar HGE 36-60 Battery Set
Voldoet aan elke eis: de krachtige, snoerloze heggenschaar HGE 36-60 Battery Set met roterende handgreep en snelheidsregeling op 2 niveaus. Batterij en snellader inbegrepen.
De krachtpatser voor perfect snoeien: de Kärcher 36V batterij aangedreven heggenschaar HGE 36-60 Battery. Dankzij de snelheidsregeling op twee niveaus kunnen gebruikers kiezen tussen maximale snelheid en maximaal vermogen, afhankelijk van de toepassing. Bovendien maakt de zaagfunctie het snijden van dikkere takken een fluitje van een cent. Een extra voordeel is de handgreep, die 180° in meerdere stappen kan worden gedraaid, waardoor je armen en schouders niet moe worden. Andere praktische kenmerken: de snoeikam die de gesnoeide takken, die anders in de haag zouden vallen, direct op de grond veegt. Het lasergesneden en diamantgeslepen mes op de heggenschaar zorgt elke keer voor nauwkeurige snijresultaten. De extra mesbeschermer voorkomt schade aan gebouwen en vloeren, evenals aan het mes zelf. Het in de mesbeschermer geïntegreerde ophangoog maakt ook ruimtebesparende opslag aan de muur mogelijk. Bovendien maakt de zaagfunctie het snijden van dikkere takken een fluitje van een cent. In deze versie is de batterij en de snellader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Tweestaps snelheidscontroleAfhankeljik van de toepassing kunnen de gebruikers kiezen tussen een maximale snelheid en een maximaal vermogen. Niveau 1: hoge snelheid. Ideaal voor nauwkeurige contoursnedes. Niveau 2: hoog vermogen. Ideaal om dikkere takken en dichte hagen terug te snijden.
Draaibare achterste handgreepDe handgreep kan 180° worden gedraaid in verschillende fases om zo een comfortabele werkhouding te bieden.
SnoeikamVeegt de gesnoeide takken die normaal gezien in de haag zouden vallen op een handige manier op de grond voor de gebruiker.
Zaagfunctie
- Bijzonder handig voor hagen met soms wat dikkere takken.
Lasergesneden en diamantgeslepen messen
- De messen zorgen voor precieze snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangename en veilige greep zelfs gedurende langere werktijden.
Tipbescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met een geïntegreerd ophangpunt voor een praktische opberging aan de muur.
2-handig veiligheidscircuit
- Tegen onbedoeld opstarten van de heggenschaar.
36 V Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan worden gebruikt in alle andere 36 V Battery Power-platformapparaten van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|60
|Tandafstand (mm)
|26
|Snelheidsregeling
|ja
|Instellingen van de snelheid
|2
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|Niveau 1: 2700 / Niveau 2: 760
|Type mes:
|lasergesneden, diamantgeslepen
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|48 / 78
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Hoogte van de haag: 1 m, éénzijdig snijden op niveau 1
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 36 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 36 V Battery Power snellader (1 st.)
- Mesbescherming
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: draaibaar
- Zaagfunctie
- Tipbescherming
- Ophangoog
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Onderdelen HGE 36-60 Battery Set
