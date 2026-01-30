Le taille-haie sans fil 36 V HGE 36-60 Battery Set de Kärcher est un concentré absolu de puissance. Grâce au réglage de la vitesse à 2 niveaux, il est possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application. La poignée peut être orientée sur 180° en plusieurs paliers, garantissant ainsi un travail confortable dans toutes les positions, et ce sans aucune fatigue des bras ou des épaules, par exemple lors des coupes verticales. Particulièrement pratique : le collecteur de déchets amovible. Ce dernier empêche les déchets de coupe de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre. La lame découpée au laser et affûtée au diamant produit un résultat de coupe très précis. La protection supplémentaire de la pointe de lame évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même et l'œillet de suspension intégré garantit un rangement peu encombrant sur le mur. La fonction de scie permet aussi de tailler aisément les grosses branches. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.