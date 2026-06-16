Draadloze kantentrimmer LTR 36-33 Battery
Gras en stevig onkruid maken geen schijn van kans tegens deze kracht van de continu aanpasbare LTR 36-33 Battery kantentrimmer.
De draadloze kantentrimmer LTR 36-33 Battery is een absolute krachtpatser. De trimmer levert precieze snijresultaten af dankzij zijn gedraaide snijlijn. En de automatische lijnaanpassingsfunctie garandeert ook dat de lijn altijd de perfecte lengte heeft. Door de continu variabele regeling van het trimmervermogen kan de gebruiker het apparaat aan elke taak aanpassen. De diameter van de snijcirkel kan ook worden aangepast voor nog preciezere resultaten in hoeken en krappe ruimtes. De zachte handgreep en de schouderriem spaart de gebruiker en zijn energie - waardoor het werk comfortabeler wordt. Onbedoelde schade aan bloemen en bomen in de buurt wordt voorkomen door de uitklapbare plantenbeschermer.
Kenmerken en voordelen
Een grasmaaiende krachtpatserDeze krachtige grastrimmer snijdt ook door hoog gras en hardnekkig onkruid en wildgroei
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
Traploos instelbare snelheidsaanpassingInstelbare vermogenregeling voor elk type bediening.
Handige plantbescherming.
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Instelbare snijcirkeldiameter
- De snijcirkeldiameter kan ingesteld worden op drie verschillende afmetingen. Ideaal voor hoeken en krappe ruimtes.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De zachte, tweehandige grip zorgt ervoor dat u de trimmer comfortabel, en zelfs gedurende langere werkperiodes kan vasthouden.
- Met een handige schouderband om comfortabel en energie-efficiënt te kunnen werken.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Afneembare steel
- Handig op te bergen en te vervoeren dankzij de het plaatsbesparende design.
36 V Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan worden gebruikt in alle andere 36 V Battery Power-platformapparaten van Kärcher.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|28 - 33
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|ja
|Toerental (tr/min)
|7000
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Vermogen per batterijlading ¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Gazonrand
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Schoudergordel
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Extra handgreep
Videos
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LTR 36-33 Battery
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