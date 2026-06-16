De draadloze kantentrimmer LTR 36-33 Battery is een absolute krachtpatser. De trimmer levert precieze snijresultaten af dankzij zijn gedraaide snijlijn. En de automatische lijnaanpassingsfunctie garandeert ook dat de lijn altijd de perfecte lengte heeft. Door de continu variabele regeling van het trimmervermogen kan de gebruiker het apparaat aan elke taak aanpassen. De diameter van de snijcirkel kan ook worden aangepast voor nog preciezere resultaten in hoeken en krappe ruimtes. De zachte handgreep en de schouderriem spaart de gebruiker en zijn energie - waardoor het werk comfortabeler wordt. Onbedoelde schade aan bloemen en bomen in de buurt wordt voorkomen door de uitklapbare plantenbeschermer.