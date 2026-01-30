Draadloze kettingzaag CNS Battery 36-35
Met hoge kettingsnelheid en lange ketting: de draadloze kettingzaag CNS 36-35 battery is perfect voor veeleisende boomonderhoudstaken. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Zelfs dikke takken zijn geen probleem voor de draadloze CNS 36-35 kettingzaag dankzij zijn uitstekende snelheid en optimale zaagbreedte. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de bediening uiterst eenvoudig - zowel voor professionals als voor beginners. De kettingzaagrem en het tweeschakelaarssysteem zorgen altijd voor veiligheid tijdens het gebruik. Bij de levering zijn inbegrepen: kettingzaag, stang, ketting, stangbescherming en oliefles.Werkperformantie tot 200 sneden met de 36V-5,0Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Opspannen van de ketting zonder gereedschapDe ketting kan simpelweg worden opgespannen met een knop.
Automatische kettingsmeringVoor een gebruik zonder veel onderhoud van de batterij-aangedreven kettingzaag.
TerugslagbeveiligingDe ketting stopt onmiddellijk - voor een maximale veiligheid in geval van een terugslageffect.
Boomklauw
- Veilige geleiding en precieze snedes omdat de kettingzaag zicht vasthect aan het te snijden materiaal.
Top-klasse snelheid
- Hoge kettingsnelheid van 21 m/s - voor het snelle snijwerk.
Verschillende toepassingen
- 35-cm lange zaagblad - ideaal voor alle gebruikelijke toepassingen.
Veiligheidsontgrendeling
- Voorkomt het per ongeluk opstarten van de kettingzaag.
Doorzichtig oliereservoir
- De gebruikers kunnen het oliepeil op elk moment controleren aan het doorzichtige inspectievenster.
Motor zonder koolborstels
- Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
36 V Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan worden gebruikt in alle andere 36 V Battery Power-platformapparaten van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Geleidingsstang (cm)
|35
|Kettingsnelheid (m/s)
|21
|Kettingsteek
|3/8" LP
|Kettingmeter
|1,1 mm / 0,043"
|Aantal aandrijfverbindingen
|52
|Inhoud oliereservoir (ml)
|190
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|104
|Trillingswaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|3,6
|Trillingswaarde achterste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|4,9
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Performantie per batterijlading (Snedes)
|max. 200 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 50 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø takken: 10 cm
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Geleidingsstang
- Zaagketting
- Oliefles
Uitvoering
- kettingbescherming
- Opspannen van de ketting zonder gereedschap
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Oliepeil-indicator
Videos
Toepassingen
- Takken
- Stookhout
- Kleine bomen vellen
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen CNS Battery 36-35
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.