Tronçonneuse à batterie CNS 36-35 Battery
Avec vitesse rapide de la chaîne et vaste longueur de lamier : la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.
Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les grosses branches ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outil et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez professionnel ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent la sécurité à tout moment pendant l'utilisation. Inclus : la tronçonneuse à batterie, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.
Caractéristiques et avantages
Tension de la chaîne sans outilsTension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton tournant.
Lubrification automatique de la chaînePour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse sans fil.
Protection anti-reculLa chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.
Griffe
- Guidage sûr et coupes précises en fixant la tronçonneuse sur la matière à couper.
Vitesse hors pair
- Vitesse élevée de la chaîne de 21 m/s – pour des travaux de coupe rapides.
Applications variées
- Lame de scie d'une longueur de 35 centimètres – idéale pour tous les domaines d'utilisation classiques.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche tout démarrage involontaire de la tronçonneuse.
Réservoir d'huile transparent
- Le niveau d'huile peut être contrôlé à tout moment à travers une fenêtre transparente.
Moteur sans balais
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Rails de guidage (cm)
|35
|Vitesse de chaîne (m/s)
|21
|Pas de la chaîne
|3/8" LP
|Épaisseur du maillon moteur
|1.1 mm / 0.043"
|Nombre de maillons
|52
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|190
|Niveau de puissance acoustique garanti (dB (A))
|104
|Valeur de vibration poignée avant (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Valeurs de vibration poignée arrière (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø de branche : 10 cm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Rails de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- Bouteille d'huile
Équipement
- Protège-chaîne
- Tension de la chaîne sans outils
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne
- Indicateur de niveau d'huile
Domaines d'utilisation
- Branches
- Bois de chauffage
- Arbres
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.