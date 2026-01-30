Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les grosses branches ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outil et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez professionnel ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent la sécurité à tout moment pendant l'utilisation. Inclus : la tronçonneuse à batterie, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.