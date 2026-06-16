De hotel- en horecasector, evenals individuele retailers en schoonmaakbedrijven, profiteren enorm van de uitstekende zuigkracht en het stille bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A) van onze T 10/1 Bp accustofzuiger. De stofzuiger is duurzaam gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ en maakt indruk met zijn uitstekende reinigingskwaliteit, robuustheid en eersteklas prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu's behaalt de stofzuiger uitstekende reinigingsresultaten. De T 10/1 Bp is compact, kantelbestendig en wendbaar met een capaciteit van 10 liter. De opvouwbare draaggreep zorgt ervoor dat hij ergonomisch en dicht tegen het lichaam kan worden gedragen. Dankzij de geïntegreerde accessoire-opbergruimte kan de meegeleverde kierenzuigmond altijd binnen handbereik op de T 10/1 Bp worden opgeborgen. Een zeer effectief HEPA 14 filter is optioneel verkrijgbaar. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze machineversie de accu en de compatibele snellader apart moeten worden besteld.