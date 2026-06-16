T 10/1 Bp
Robuust, krachtig en ergonomisch ontworpen: de T 10/1 Bp accustofzuiger is duurzaam geproduceerd met 45% gerecycled materiaal¹⁾ en doet niet onder voor stofzuigers met netspanning.
De hotel- en horecasector, evenals individuele retailers en schoonmaakbedrijven, profiteren enorm van de uitstekende zuigkracht en het stille bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A) van onze T 10/1 Bp accustofzuiger. De stofzuiger is duurzaam gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ en maakt indruk met zijn uitstekende reinigingskwaliteit, robuustheid en eersteklas prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu's behaalt de stofzuiger uitstekende reinigingsresultaten. De T 10/1 Bp is compact, kantelbestendig en wendbaar met een capaciteit van 10 liter. De opvouwbare draaggreep zorgt ervoor dat hij ergonomisch en dicht tegen het lichaam kan worden gedragen. Dankzij de geïntegreerde accessoire-opbergruimte kan de meegeleverde kierenzuigmond altijd binnen handbereik op de T 10/1 Bp worden opgeborgen. Een zeer effectief HEPA 14 filter is optioneel verkrijgbaar. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze machineversie de accu en de compatibele snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot dankzij productie van gerecycled materiaal.
eco!efficiency-standDuurzaam dankzij verminderd energieverbruik. Vermindert volume en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor toepassingen in geluidsgevoelige gebieden.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Twee grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Een zeer effectief HEPA 14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt vlies.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De kierenzuigmond kan gemakkelijk in de machinekop worden opgeborgen.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|10
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|440 x 250 x 355
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen T 10/1 Bp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.