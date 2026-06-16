T 10/1 Bp Advanced
De robuuste T 10/1 Bp Adv accu-stofzuiger is duurzaam geproduceerd met 45% gerecycled materiaal¹⁾ en biedt uitstekende zuigkracht, een ergonomisch ontwerp en tal van accessoires.
Veelzijdig, robuust en duurzaam: onze T 10/1 Bp Adv accu-stofzuiger is gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ en spaart daarmee grondstoffen. Hij overtuigt met zijn uitstekende zuigkracht, uitgebreide accessoires en aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid en robuustheid blijkt ook uit het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De zeer krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu's garanderen eersteklas reinigingsresultaten. Omdat het bedrijfsgeluid van de T 10/1 Bp Adv ondanks zijn hoge zuigkracht slechts 57 dB(A) bedraagt, kan hij op elk moment worden gebruikt in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels of ziekenhuizen. De compacte stofzuiger is kantelvast en wendbaar en kan ergonomisch worden vervoerd met behulp van de opvouwbare draaggreep. De plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn inbegrepen en kunnen altijd binnen handbereik worden opgeborgen op de T 10/1 Bp Adv. Uitgebreide accessoires zijn bij de levering inbegrepen: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. De accu en snellader moeten apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot dankzij productie van gerecycled materiaal.
eco!efficiency-standDuurzaam dankzij verminderd energieverbruik. Vermindert volume en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor toepassingen in geluidsgevoelige gebieden.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Twee grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt vlies.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Accessoires worden ruimtebesparend opgeborgen en altijd binnen handbereik gehouden.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|10
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 355
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen T 10/1 Bp Advanced
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.