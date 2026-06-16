Veelzijdig, robuust en duurzaam: onze T 10/1 Bp Adv accu-stofzuiger is gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ en spaart daarmee grondstoffen. Hij overtuigt met zijn uitstekende zuigkracht, uitgebreide accessoires en aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Zijn duurzaamheid en robuustheid blijkt ook uit het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De zeer krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu's garanderen eersteklas reinigingsresultaten. Omdat het bedrijfsgeluid van de T 10/1 Bp Adv ondanks zijn hoge zuigkracht slechts 57 dB(A) bedraagt, kan hij op elk moment worden gebruikt in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels of ziekenhuizen. De compacte stofzuiger is kantelvast en wendbaar en kan ergonomisch worden vervoerd met behulp van de opvouwbare draaggreep. De plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn inbegrepen en kunnen altijd binnen handbereik worden opgeborgen op de T 10/1 Bp Adv. Uitgebreide accessoires zijn bij de levering inbegrepen: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. De accu en snellader moeten apart worden besteld.