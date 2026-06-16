Aspirateurs à batterie T 10/1 Bp Adv
L'aspirateur poussières sans fil robuste T 10/1 Bp Adv est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ et offre une puissance d'aspiration remarquable, un design ergonomique et des accessoires variés.
Polyvalent, robuste et durable : notre aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp Adv est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾ et donc fabriqué dans le respect de l'environnement. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle, un vaste éventail d'accessoires et un rapport qualité-prix attractif. Sa longévité et sa robustesse se révèlent également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Les batteries Kärcher Battery Power+ très performantes de 36 volts garantissent des résultats de nettoyage irréprochables. Étant donné que le niveau sonore du T 10/1 Bp Adv n'est que de 57 dB(A) malgré sa grande puissance d'aspiration, il peut être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit comme les hôtels ou les hôpitaux. Cet aspirateur compact est stable et maniable et permet un transport ergonomique à l'aide de sa poignée de transport rabattable. Le suceur pour fentes et le suceur fauteuil sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de main sur le T 10/1 Bp Adv. La fourniture inclut des accessoires variés : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, suceur pour sol commutable et suceur parquet. La batterie et le chargeur rapide doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.
Mode eco!efficiencyDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour les utilisations dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Vaste éventail d'accessoires
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et sac filtrant en non tissé.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé renforcé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil : rangement dans la partie supérieure de l'appareil.
- Les accessoires bénéficient d'un rangement peu encombrant et sont toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|10
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,8
|Poids emballage inclus (kg)
|8,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 355
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées T 10/1 Bp Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.