Polyvalent, robuste et durable : notre aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp Adv est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾ et donc fabriqué dans le respect de l'environnement. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle, un vaste éventail d'accessoires et un rapport qualité-prix attractif. Sa longévité et sa robustesse se révèlent également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Les batteries Kärcher Battery Power+ très performantes de 36 volts garantissent des résultats de nettoyage irréprochables. Étant donné que le niveau sonore du T 10/1 Bp Adv n'est que de 57 dB(A) malgré sa grande puissance d'aspiration, il peut être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit comme les hôtels ou les hôpitaux. Cet aspirateur compact est stable et maniable et permet un transport ergonomique à l'aide de sa poignée de transport rabattable. Le suceur pour fentes et le suceur fauteuil sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de main sur le T 10/1 Bp Adv. La fourniture inclut des accessoires variés : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, suceur pour sol commutable et suceur parquet. La batterie et le chargeur rapide doivent être commandés séparément.