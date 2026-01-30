Veegmachine KM 70/30 C Bp 2SB
De KM 70/30 C Bp 2SB handveegmachine is ideaal voor harde oppervlakken (binnen/buiten). De filter met zuigkracht, de aangedreven veegrol en zijborstel minimaliseren stof voor maximaal gemak.
De KM 70/30 C BP 2 SB handmatige veegmachine is een effectieve en efficiënte oplossing voor het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten. De veegrol, zijborstel en ventilator worden aangedreven door batterijen en verhogen aanzienlijk het werkcomfort: gebruikers kunnen moeiteloos hoeken en moeilijk bereikbare plekken vegen met aanzienlijk minder inspanning. De platte geplooide filter met actieve zuigkracht vermindert stofvorming zelfs bij het verwijderen van grote hoeveelheden fijnstof en houdt de werkomgeving schoon. De veegrol kan in zes standen worden aangepast om de reinigingsprestaties aan te passen aan verschillende oppervlakken. De praktische plank voor extra uitrusting, zoals emmers en afvalgrijpers, vergemakkelijkt het werk. Onderhoud is ook eenvoudig, geen gereedschap nodig om de zijborstel en het filter te vervangen. Het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform levert voldoende kracht in elke situatie. De verwisselbare batterij kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De batterij en batterijlader zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.
Kenmerken en voordelen
Verwisselbare lithium-ionbatterijDe batterijduur kan worden geselecteerd op basis van het te reinigen gebied. Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit. Geeft de resterende accuduur weer tijdens het vegen.
Plat geplooide filter met actieve zuigkrachtVermindert de hoeveelheid stof die ontstaat en zorgt voor een schone werkomgeving. Filtervervanging zonder gereedschap. De handmatige filterschudder zorgt voor het beste veegresultaat, zelfs bij fijn stof.
Praktische opbergruimteExtra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden. Verhoogt de efficiëntie en bespaart u de extra moeite. Grof vuil kan eenvoudig worden opgevangen en afgevoerd.
De duwbeugel is draaibaar en in drie standen verstelbaar
- Kan plaatsbesparend worden opgeborgen dankzij de inklapbare duwbeugel.
- Verstelbaar op verschillende gebruikershoogtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|Tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Filteroppervlak (m²)
|0,6
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (u)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|33,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|40,2
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Elektrische borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Manueel filterreinigingssysteem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Opvouwbare zijborstel
- Zijbezem traploos instelbaar
- Handgreep
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw