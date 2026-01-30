De KM 70/30 C BP 2 SB handmatige veegmachine is een effectieve en efficiënte oplossing voor het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten. De veegrol, zijborstel en ventilator worden aangedreven door batterijen en verhogen aanzienlijk het werkcomfort: gebruikers kunnen moeiteloos hoeken en moeilijk bereikbare plekken vegen met aanzienlijk minder inspanning. De platte geplooide filter met actieve zuigkracht vermindert stofvorming zelfs bij het verwijderen van grote hoeveelheden fijnstof en houdt de werkomgeving schoon. De veegrol kan in zes standen worden aangepast om de reinigingsprestaties aan te passen aan verschillende oppervlakken. De praktische plank voor extra uitrusting, zoals emmers en afvalgrijpers, vergemakkelijkt het werk. Onderhoud is ook eenvoudig, geen gereedschap nodig om de zijborstel en het filter te vervangen. Het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform levert voldoende kracht in elke situatie. De verwisselbare batterij kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De batterij en batterijlader zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.