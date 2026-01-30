Balayeuse KM 70/30 C Bp 2SB
Balayeuse mécanique KM 70/30 C pour le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur - grâce au filtre avec aspiration ainsi qu'à l'entraînement du rouleau-balai et du balai latéral par batterie électrique, peu de poussière et confortable.
La balayeuse mécanique KM 70/30 C rend le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur efficace et efficient. Le rouleau-balai, les brosses latérales et la soufflerie sont entraînés par batterie électrique, ce qui augmente considérablement le confort de travail : les utilisateurs peuvent balayer sans peine les coins et les zones difficiles d'accès avec beaucoup moins d'efforts. Le filtre plissé plat avec aspiration active réduit la formation de poussière même là où de grandes quantités de poussières fines sont absorbées et maintient l'environnement de travail propre. Le rouleau-balai peut être réglé sur 6 niveaux, ce qui permet d'adapter sa puissance de nettoyage à différentes surfaces. Le rangement pratique pour d'autres équipements tels que le seau et la pince à gros déchets facilite le travail. Le changement sans outil des brosses latérales et du filtre facilite également la maintenance. La plateforme de batterie 36 V Battery Power+ de Kärcher garantit une puissance suffisante dans toutes les situations. La batterie interchangeable est amovible pour faciliter le transport. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion remplaçableL'autonomie de la batterie peut être choisie en fonction de la surface à nettoyer. Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue. Affichage de l'autonomie de la batterie lors du balayage.
Filtre plissé plat avec aspiration activeRéduit la formation de poussière et assure un environnement de travail propre. Remplacement du filtre sans outil. Le décolmatage manuel du filtre assure le meilleur résultat de balayage, même en présence de poussières fines.
Tablette pratiqueOutils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord. Augmente l'efficacité et évite des déplacements supplémentaires. Les gros déchets peuvent être facilement collectés et éliminés.
Poignée réglable sur trois niveaux et repliable
- Le guidon rabattable permet un rangement dans peu d'espace.
- Réglable à la taille de l'opérateur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|manuel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3920
|Largeur de travail (mm)
|480
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|700
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|980
|Volume du conteneur brut/net (l)
|45 / 20
|Surface filtrante (m²)
|0,6
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|36
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|33,5
|Poids d'emballage (kg)
|40,2
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Filtre à fines particules
Équipement
- Entraînement de balayage électrique
- Balai principal réglable
- Décolmatage manuel du filtre
- Guidon rabattable
- Balayage par poussée
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- balai latéral relevable
- Brosse latérale réglable en continu
- Poignée de transport
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles