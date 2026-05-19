Draadloze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/2 Bp Adv
Automatische vloerdetectie, borstelreinigingsfunctie en geringe bodemvrijheid: de CV 30/2 Bp Adv is de eerste accu-aangedreven borstelstofzuiger voor tapijten en harde oppervlakken.
Standaard met extra vlakzuigmond: de professionele CV 30/2 Bp Adv accuborstelzuiger scoort met het beste schoonmaakresultaat en gebruiksgemak. De draadloze en compacte steelstofzuiger van 3 liter past zich dankzij automatische vloerdetectie aan alle vloerbedekking en harde oppervlakken aan. De vezels van textielvloeren worden diep gereinigd en zichtbaar rechtgetrokken. Met zijn bijzonder lage bodemvrijheid is de op batterijen werkende en wendbare steelstofzuiger perfect voor het schoonmaakpersoneel in de schoonmaak van gebouwen of de hotellerie voor het schoonmaken onder bedden. Even praktisch: de snelle en hygiënische zelfreiniging van de borstelrol, die gemakkelijk te bedienen is met de voetschakelaar. Haar dat door de borstelrol wordt opgepakt, wordt afgeknipt en de resten worden automatisch weggezogen. De aan/uit-schakelaar, de eco!efficiency-modus en de LED-weergave van de resterende batterijduur op de innovatieve handgreep ronden het apparaat af. Houd er rekening mee dat voor de CV 30/2 Bp Adv de krachtige Kärcher Battery Power+ oplaadbare batterij en de bijbehorende oplader apart moeten worden aangeschaft. Een zeer effectief HEPA 14-filter is als optie verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Automatische vloerdetectieAutomatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak. Uitstekende reinigingsresultaten op textiel en harde vloeren.
Rolborstel zelfreinigende functie met voetschakelaarHaren die door de borstel worden opgepikt, worden gescheiden en gestofzuigd. Snelle, effectieve reiniging van de rolborstel zonder deze te verwijderen. Contactloze en daardoor bijzonder hygiënische reiniging van de rolborstel.
Veelzijdige accessoiresFlexibel mondstuk voor het reinigen van vloeren, op kasten en voor werkzaamheden boven het hoofd. Praktisch bekledingsmondstuk en plintenzuigmond.
Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display
- Met ergonomische AAN/UIT schakelaar.
- Met eco!efficiency-modus: verlengt de batterijduur, vermindert het bedrijfsgeluid.
- LED-display met praktische weergave van de resterende batterijduur.
Compact ontwerp met zeer lage bodemvrijheid
- De flexibele stofzuiger kan plat op de vloer worden uitgelijnd.
- Maakt moeiteloos stofzuigen onder bedden en ander meubilair mogelijk.
36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform
- Compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+-batterijen en Battery Power-batterijen.
- De batterij kan naar behoefte snel worden vervangen voor gebruik in een andere machine.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Vacuüm (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|34
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|420
|Geluidsniveau (dB(A))
|64
|Tankinhoud (l)
|3
|Werkbreedte (cm)
|30
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 67 (7,5 Ah) Power mode: / max. 47 (7,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 68
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 310 x 1150
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Oppervlakte zuigmond
- Hardheid rolborstel: middelzacht
- Aantal rolborstels: 1 Stuk(s)
- Kleur rolborstel: zwart
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
Uitvoering
- Materiaal filterzak: Vlies
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
Toebehoren
Onderdelen CV 30/2 Bp Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.