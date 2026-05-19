Standaard met extra vlakzuigmond: de professionele CV 30/2 Bp Adv accuborstelzuiger scoort met het beste schoonmaakresultaat en gebruiksgemak. De draadloze en compacte steelstofzuiger van 3 liter past zich dankzij automatische vloerdetectie aan alle vloerbedekking en harde oppervlakken aan. De vezels van textielvloeren worden diep gereinigd en zichtbaar rechtgetrokken. Met zijn bijzonder lage bodemvrijheid is de op batterijen werkende en wendbare steelstofzuiger perfect voor het schoonmaakpersoneel in de schoonmaak van gebouwen of de hotellerie voor het schoonmaken onder bedden. Even praktisch: de snelle en hygiënische zelfreiniging van de borstelrol, die gemakkelijk te bedienen is met de voetschakelaar. Haar dat door de borstelrol wordt opgepakt, wordt afgeknipt en de resten worden automatisch weggezogen. De aan/uit-schakelaar, de eco!efficiency-modus en de LED-weergave van de resterende batterijduur op de innovatieve handgreep ronden het apparaat af. Houd er rekening mee dat voor de CV 30/2 Bp Adv de krachtige Kärcher Battery Power+ oplaadbare batterij en de bijbehorende oplader apart moeten worden aangeschaft. Een zeer effectief HEPA 14-filter is als optie verkrijgbaar.