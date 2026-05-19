Équipé de série d'un suceur spécial grandes surfaces : l'aspiro-brosseur à batterie professionnel CV 30/2 Bp Adv se distingue par son résultat de nettoyage optimal et sa facilité d'utilisation. Cet aspiro-brosseur sans fil et compact de 3 litres s'adapte à toutes les moquettes et surfaces dures grâce à la détection automatique du sol. Il nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières. Grâce à sa hauteur de passage particulièrement faible, cet aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie et maniable est parfait pour le personnel de nettoyage dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l'hôtellerie pour le nettoyage sous les lits ou autres aménagements. Également pratique : la fonction d'auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau qui s'utilise confortablement à l'aide d'une pédale. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont sectionnés puis les restes sont aspirés automatiquement. L'interrupteur Marche/Arrêt, le mode eco!efficiency et l'affichage à LED de l'autonomie restante de la batterie sur la poignée innovante viennent compléter l'équipement l'appareil. Veuillez noter que pour le CV 30/2 Bp Adv, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être achetés séparément. Un filtre HEPA 14 hautes performances est disponible en option.