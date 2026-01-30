Robuust, duurzaam en krachtig met snoerloze flexibiliteit: onze Puzzi 2/1 Bp accu-sproei-extractiemachine. Deze draagbare accu-aangedreven sproei extractiemachine kan ook worden gebruikt voor vlekkenreiniging en vlekverwijdering, waardoor verse of ingedroogde vlekken op textiel zoals gestoffeerde stoelen, banken, autostoelen en nog veel meer kinderspel worden. De Puzzi 2/1 Bp verwijdert alle vlekken in een mum van tijd dankzij zijn uitstekende zuigprestaties, die ook zorgen voor snelle droogtijden. Dankzij zijn compacte ontwerp, lage gewicht en ergonomische draaggreep is de machine gemakkelijk met één hand te dragen. Voor de beste vlekverwijderingsresultaten wordt de reinigingsoplossing onder druk gezet en diep in de textielvezels gespoten voordat deze samen met het losgemaakte vuil wordt opgezogen. Standaard meegeleverd: bekledingszuigmond, sproei-/zuigslang, aparte containers voor schoon en vuil water en geïntegreerde accessoire-opbergruimte. Houd er bij het bestellen van deze machineversie rekening mee dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.