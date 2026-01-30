Puzzi 2/1 Bp
Maximale bewegingsvrijheid bij het verwijderen van vlekken tot de vezel uit alle soorten textiel: draagbaar, krachtig 36 V accu-sproei-extractieapparaat met ergonomische bekledingszuigmond.
Robuust, duurzaam en krachtig met snoerloze flexibiliteit: onze Puzzi 2/1 Bp accu-sproei-extractiemachine. Deze draagbare accu-aangedreven sproei extractiemachine kan ook worden gebruikt voor vlekkenreiniging en vlekverwijdering, waardoor verse of ingedroogde vlekken op textiel zoals gestoffeerde stoelen, banken, autostoelen en nog veel meer kinderspel worden. De Puzzi 2/1 Bp verwijdert alle vlekken in een mum van tijd dankzij zijn uitstekende zuigprestaties, die ook zorgen voor snelle droogtijden. Dankzij zijn compacte ontwerp, lage gewicht en ergonomische draaggreep is de machine gemakkelijk met één hand te dragen. Voor de beste vlekverwijderingsresultaten wordt de reinigingsoplossing onder druk gezet en diep in de textielvezels gespoten voordat deze samen met het losgemaakte vuil wordt opgezogen. Standaard meegeleverd: bekledingszuigmond, sproei-/zuigslang, aparte containers voor schoon en vuil water en geïntegreerde accessoire-opbergruimte. Houd er bij het bestellen van deze machineversie rekening mee dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesUitstekende reiniging met een duidelijk 'voor-en-na'-effect. Hoog vacuüm voor uitstekende zuigkracht. Extreem fijn en gelijkmatig spuitbeeld uit de bekledingszuigmond.
Compact design en hoge mobiliteitOok ideaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen. Draadloze bewegingsvrijheid en flexibel gebruik. Overal op te bergen dankzij het compacte ontwerp.
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamEfficiënte turbine met een levensduur van 1000 uur. Zeer robuuste en slijtvaste membraanpomp. Compacte, extra korte en slijtvaste bekledingszuigmond.
Volledige flexibiliteit: Kärcher 36 volt platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Bijzonder gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Handige draaischakelaar voor in-/uitschakelen.
- Ergonomische bekledingssproeier kan met slechts één vinger worden bediend.
- Containers kunnen snel worden gevuld en geleegd.
Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstuk
- Robuust ontwerp geschikt voor gebruik in krappe ruimtes zoals voertuiginterieurs.
- Uitstekend sproeipatroon met verminderd waterverbruik.
- Ergonomisch ontwerp met comfortabele tweedelige handgreep.
Gemakkelijk te vervoeren
- Met ergonomische draaggreep voor meer comfort.
- Ontworpen voor het met één hand dragen op trappen en treden.
- Draagbaarheid: bijvoorbeeld voor het reinigen van voertuiginterieurs of vakantiehuizen.
Uitneembare reservoirs
- Verswater- en vuilwatertanks zijn eenvoudig te verwijderen.
- Vullen met water gaat snel dankzij Quick & Easy-sluiting.
- Vuilwatertank is eenvoudig te legen en schoon te maken.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Bevestigd door middel van een sterke rubberen band en haak.
- Geen risico op verlies van zuigslang en bekledingssproeier tijdens het transport.
- Machine inclusief accessoires kan eenvoudig worden opgeborgen.
Optie: compatibele reinigingsmiddelen verkrijgbaar
- Vul de container met vers water zoals beschreven in de instructies.
- Uitstekende vlekverwijdering op bekleding en textiel.
- Reinigingsoplossing wordt vernevelt en samen met het vuil weer opgezogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|1,7 / 2,9
|Luchtverplaatsing (l/s)
|16
|Vacuüm (kPa)
|16
|Sproeihoeveelheid (ml/min)
|350
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Vermogen turbine (W)
|350
|Vermogen pomp (W)
|4
|Max. vermogen (W)
|350
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|ID standaard toebehoren ( )
|ID 30
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / 46 (7,5 Ah) Standaard modus: / 37 (6,0 Ah)
|Laadstroom (A)
|6
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|410 x 235 x 250
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 1.9 m
- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Proper water tank
- Vuilwater tank
- Reinigingsmiddelen: RM 764 N, 125 ml
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond, oranje
Toepassingen
- Vlekverwijdering op stoffering en gestoffeerde meubels
- Gerichte vlekbehandeling van tapijten
- Vlekverwijdering op textiele autostoelen
- Reiniging van alle textiele oppervlakken
Reinigingsmiddel
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.