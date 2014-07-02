Ontdek een nieuwe vrijheid met de accu-aangedreven Puzzi van Kärcher

Het sproei-extractieapparaat Puzzi 2/1 Bp stelt u in staat om eenvoudig vlekken en vuil te verwijderen: perfect voor een snelle opfrissing en plaatselijke reiniging. Voor grotere schoonmaaktaken biedt de Puzzi 9/1 Bp een krachtige en efficiënte reiniging van gestoffeerde meubels, banken en kleine tapijten. Ontdek het comfort van draadloos werken en geniet van een diepe reiniging tot in de vezels met de innovatieve sproei-extractietechnologie van Kärcher.