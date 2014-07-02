SPROEI- EXTRACTIEAPPARATEN VOOR TAPIJTREINIGING
Kies voor een professionele tapijtreiniger voor een grondige reiniging van vloerbedekking, textiel en zitmeubilair.De krachtige en gebruiksvriendelijke Kärcher sproei-extractie-apparaten verstuiven een reinigingsoplossing en zuigen die vervolgens in één beweging weer op, waardoor vuil en bacteriën effectief worden verwijderd. Dankzij de sterke zuigturbines blijft er bijzonder weinig restvocht achter.
Professionele sproei-extractieapparaten
Ontdek een nieuwe vrijheid met de accu-aangedreven Puzzi van Kärcher
Het sproei-extractieapparaat Puzzi 2/1 Bp stelt u in staat om eenvoudig vlekken en vuil te verwijderen: perfect voor een snelle opfrissing en plaatselijke reiniging. Voor grotere schoonmaaktaken biedt de Puzzi 9/1 Bp een krachtige en efficiënte reiniging van gestoffeerde meubels, banken en kleine tapijten. Ontdek het comfort van draadloos werken en geniet van een diepe reiniging tot in de vezels met de innovatieve sproei-extractietechnologie van Kärcher.
Wat is het beste professionele injectie-extractie-apparaat?
Afhankelijk van het gebruik zijn dit de drie beste Kärcher-modellen:
- Voor regelmatig onderhoud van tapijten en vloerbedekking: De Puzzi 8/1 is ideaal voor particulier gebruik dankzij zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Deze compacte tapijtreiniger zorgt voor een diepe reiniging van textieloppervlakken op een voordelige en efficiënte manier.
- Voor maximale hygiëne: De Puzzi 10/2 is het krachtigste model in het Kärcher-gamma. Dankzij zijn uitzonderlijke zuigkracht verwijdert hij vuil en allergenen grondig, wat zorgt voor een hygiënisch resultaat.
- Voor grotere oppervlakken en uitsluitend vloeren: De schrobzuigmachines van Kärcher, zoals de BRC 40/22 C, zijn ideaal voor snelle en efficiënte reiniging van grotere zones tot wel 1000 m². Ze beperken de droogtijd en optimaliseren het onderhoud van grote vloeroppervlakken.