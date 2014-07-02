INJECTEURS-EXTRACTEURS
Choisissez un injecteur-extracteur professionnel pour un nettoyage intensif de vos moquettes, textiles et sièges. Les injecteurs-extracteurs Kärcher pulvérisent une solution nettoyante puis l’aspirent en un seul passage, dissolvant efficacement saletés et bactéries. Puissants et maniables, ils garantissent un nettoyage en profondeur avec un taux d’humidité résiduel très faible. Idéal pour les professionnels du nettoyage, de l’hôtellerie ou du transport.
Injecteur et extracteur vapeur professionnel
Découvrez une nouvelle liberté avec les Puzzi à batterie de Kärcher
L'injecteur-extracteur Puzzi 2/1 Bp vous permet d'éliminer aisément les taches et la saleté : parfait pour un nettoyage ponctuel et un rafraîchissement rapide. Pour les tâches de nettoyage de plus grande envergure, la shampouineuse Puzzi 9/1 Bp offre un nettoyage performant et efficace des meubles capitonnés, des canapés et des petits tapis. Découvrez le confort du fonctionnement sans fil et bénéficiez d'une propreté jusqu'au cœur des fibres avec la technologie d'injection-extraction innovante de Kärcher.
Quel est le meilleur injecteur extracteur professionnel ?
Suivant l'usage, les 3 meilleurs Kärcher sont :
- Pour un entretien régulier des tapis et moquettes : Le Puzzi 8/1 est idéal pour un usage domestique grâce à son rapport qualité-prix inégalé. Polyvalent et économique, cet aspirateur laveur pour moquette assure un nettoyage en profondeur des surfaces textiles.
- Pour une hygiène irréprochable : Le Puzzi 10/2 est le modèle le plus performant de Kärcher. Il offre une puissance d'aspiration exceptionnelle, garantissant un nettoyage en profondeur et une élimination efficace des allergènes.
- Pour traiter uniquement le sol et de plus grandes surfaces : Les autolaveuses Kärcher, comme le BRC 40/22 C, sont parfaites pour un nettoyage rapide et efficace. Elles réduisent le temps de séchage et assurent un entretien optimal des grandes surfaces jusqu'à 1000 m².