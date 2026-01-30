Appareil d'injection-extraction à batterie Puzzi 2/1 Bp
Liberté de mouvement maximale pour un détachage en profondeur des textiles de tout type : appareil d'injection-extraction sans fil mobile et performant doté d'une batterie 36 V avec suceur fauteuil ergonomique.
Robuste, durable, performant et flexible sans fil : notre injecteur-extracteur sans fil Puzzi 2/1 Bp. Avec cet appareil d'injection-extraction sans fil mobile, qui fait office à la fois d'injecteur-extracteur, de détacheur et d'aspirateur détacheur, vous pouvez éliminer en toute simplicité les taches fraîches ou incrustées présentes sur les textiles comme ceux des chaises capitonnées, du canapé, des sièges de véhicule et bien d'autres. Le Puzzi 2/1 Bp élimine toutes les taches en un tour de main à l'aide de sa puissance de réaspiration exceptionnelle et assure ainsi des temps de séchage réduits. Grâce à son format compact, à son faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, l'appareil se transporte aisément d'une seule main. Pour un résultat optimal lors du détachage, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Inclus de série : suceur fauteuil, flexible d'injection/d'extraction, réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale et support pour accessoires intégré. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleExcellent nettoyage avec effet avant-après indéniable. Puissance de réaspiration exceptionnelle grâce à une dépression élevée. Pulvérisation d'injection extrêmement fine et uniforme du suceur fauteuil.
Design compact et mobilité accrueÉgalement idéal pour les zones étroites ou difficiles d'accès. Liberté de mouvement sans fil et utilisation flexible. Se range partout grâce à son format compact.
Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durableTurbine efficace avec une durée de vie de 1 000 heures. Pompe à membrane très robuste et résistante. Suceur fauteuil compact, ultra court et résistant.
Flexibilité maximale : avec la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation particulièrement convivial
- Bouton rotatif pratique pour la mise en marche/à l'arrêt.
- Suceur fauteuil ergonomique utilisable d'un seul doigt.
- Remplissage et vidage rapides des réservoirs.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra court
- Robuste et adapté aux zones d'utilisation étroites comme l'habitacle.
- Excellente pulvérisation d'injection à consommation d'eau réduite.
- Design ergonomique avec poignée à 2 composants confortable.
Transport facile
- Avec poignée de transport ergonomique pour un confort accru.
- Transport d'une seule main pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Mobilité : par ex. nettoyage intérieur des véhicules ou maison de vacances.
Réservoirs amovibles
- Réservoirs à eau propre et à eau sale facilement amovibles.
- Remplissage d'eau rapide grâce au bouchon Quick & Easy.
- Vidage et nettoyage faciles du réservoir à eau sale.
Rangement des accessoires intégré
- Fixation à l'aide d'un élastique solide et d'un crochet.
- Transport du flexible d'aspiration et du suceur fauteuil sans risque de les perdre.
- Rangement facile de l'appareil et de ses accessoires.
Disponible en option : le détergent adapté
- Remplir le réservoir d'eau propre conformément aux instructions.
- Excellent détachage des capitonnages et des textiles.
- La solution de nettoyage extraite est aspirée en même temps que la saleté.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Réservoir eau propre/sale (l)
|1,7 / 2,9
|Débit d'air (l/s)
|16
|Dépression (kPa)
|16
|Débit d'injection (ml/min)
|350
|Pression d'injection (MPa)
|0,16 - 0,22
|Puissance turbine (W)
|350
|Puissance pompe (W)
|4
|Puissance absorbée (W)
|350
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Diamètre nominal accessoires ( )
|DN 30
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 46 (7,5 Ah) Mode normal : / 37 (6,0 Ah)
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids emballage inclus (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|410 x 235 x 250
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Flexible d'injection/d'aspiration: 1.9 m
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Réservoir à eau fraîche
- Réservoir à eau sale
- Détergents: RM 764 N, 125 ml
Équipement
- Protection pour le transport du flexible
- Rangement des accessoires intégré
- Embout de buse: Suceur fauteuil, orange
Domaines d'utilisation
- Détachage des capitonnages et des meubles capitonnés
- Traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Détachage des sièges de véhicule textiles
- Nettoyage de toutes les surfaces textiles
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.