BVL 5/1 Bp
Ultralicht en uiterst robuust dankzij innovatief EPP-materiaal: De krachtige en duurzame draadloze rugstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher voor schoonmaakwerkzaamheden in de krapste ruimtes.
Onze ultralichte, krachtige en op batterijen werkende rugstofzuiger BVL 5/1 Bp is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts < 4,6 kg weegt (draaggewicht op de rug) en waarvan de materiaaleigenschappen tegelijkertijd een bijzondere robuustheid en duurzaamheid garanderen. Met een vermogen van 500 watt, een lange werktijd van de batterij en een reservoir van 5 liter is de rugstofzuiger overal de eerste keuze waar krappe ruimtes het schoonmaken bemoeilijken - in de bioscoop, in het vliegtuig, in bus en trein, voor het schoonmaken op kantoor of op trappen. Het ergonomische draagframe en de uitgekiende bediening, waarbij alle belangrijke bedienings- en extra functies via een bedieningspaneel op de heupband worden bediend, alsmede de eenvoudige bediening met aparte uitvoeringen voor rechts- en linkshandigen, zorgen voor comfortabel en moeiteloos werken. De borstelloze EC-aandrijving is bovendien zeer slijtvast. Diverse accessoires worden meegeleverd. Optioneel is een HEPA-14 filter verkrijgbaar. Houd er bij de bestelling rekening mee dat voor deze machineversie de krachtige Kärcher Battery Power+ accu en de compatibele acculader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Ultralichte draadloze rugstofzuigerVervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)Bijzonder robuust en extreem duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.
Uitstekende ergonomieDraagframe uiterst comfortabel, ook bij langere werkperiodes. Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel. De zuigslang kan verschillend worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.
Variabele snelheidscontrole
- Robuust en lange levensduur.
- Geschikt voor lange werktijden en verhoogt de productiviteit
eco!efficiency-stand
- In de eco!efficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en is de gebruiksduur van de accu langer.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- De batterij kan naar behoefte snel worden vervangen voor gebruik in een andere machine.
- Verhoogt de productiviteit en de veiligheid tijdens het werk.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|5
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (6,0 Ah) / Ongev. 200 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 64 (7,5 Ah) Power mode: / max. 30 (7,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 68
|Laadstroom (A)
|6
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 320 x 510
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1 m
- Type zuigslang: Met bocht
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Gechromeerd staal
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Draagframe
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen in vliegtuigen, bussen en treinen
- Ideaal in hotels en restaurants, in de detailhandel, in bioscopen of theaters
- Handig voor schoonmaakbedrijven in kantoren, in gangen en op trappen
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.