Onze ultralichte, krachtige en op batterijen werkende rugstofzuiger BVL 5/1 Bp is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts < 4,6 kg weegt (draaggewicht op de rug) en waarvan de materiaaleigenschappen tegelijkertijd een bijzondere robuustheid en duurzaamheid garanderen. Met een vermogen van 500 watt, een lange werktijd van de batterij en een reservoir van 5 liter is de rugstofzuiger overal de eerste keuze waar krappe ruimtes het schoonmaken bemoeilijken - in de bioscoop, in het vliegtuig, in bus en trein, voor het schoonmaken op kantoor of op trappen. Het ergonomische draagframe en de uitgekiende bediening, waarbij alle belangrijke bedienings- en extra functies via een bedieningspaneel op de heupband worden bediend, alsmede de eenvoudige bediening met aparte uitvoeringen voor rechts- en linkshandigen, zorgen voor comfortabel en moeiteloos werken. De borstelloze EC-aandrijving is bovendien zeer slijtvast. Diverse accessoires worden meegeleverd. Optioneel is een HEPA-14 filter verkrijgbaar. Houd er bij de bestelling rekening mee dat voor deze machineversie de krachtige Kärcher Battery Power+ accu en de compatibele acculader apart moeten worden besteld.