Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp
Ultra léger et très robuste grâce au matériau EPP innovant : l'aspirateur dorsal à batterie performant et durable BVL 5/1 Bp de Kärcher pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.
Notre aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp est le premier aspirateur d'un poids < 4,6 kg (poids dorsal) grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Avec sa puissance de 500 watts, la longue autonomie de la batterie et une cuve à déchets de 5 litres, cet aspirateur dorsal est le meilleur choix pour tous les endroits où le manque de place complique les tâches de nettoyage – que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus ou le train, lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers. Le châssis ergonomique et le concept d'utilisation élaboré, permettant de commander toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles via un tableau de commande fixé à la ceinture, ainsi que le maniement aussi simple pour les droitiers que pour les gauchers garantissent un travail en tout confort et sans fatigue. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l'usure. Divers accessoires sont inclus, un filtre HEPA 14 est également disponible en option. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieChâssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 64 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 30 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,7
|Poids emballage inclus (kg)
|6,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 320 x 510
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier, chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
