Notre aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp est le premier aspirateur d'un poids < 4,6 kg (poids dorsal) grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Avec sa puissance de 500 watts, la longue autonomie de la batterie et une cuve à déchets de 5 litres, cet aspirateur dorsal est le meilleur choix pour tous les endroits où le manque de place complique les tâches de nettoyage – que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus ou le train, lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers. Le châssis ergonomique et le concept d'utilisation élaboré, permettant de commander toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles via un tableau de commande fixé à la ceinture, ainsi que le maniement aussi simple pour les droitiers que pour les gauchers garantissent un travail en tout confort et sans fatigue. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l'usure. Divers accessoires sont inclus, un filtre HEPA 14 est également disponible en option. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.