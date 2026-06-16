BVL 3/1 Bp Go!Further
De BVL 3/1 Bp Go!Further is een limited edition zwarte accu-aangedreven droogzuiger, gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De limited edition zwarte BVL 3/1 Bp Go!Further accu-aangedreven droogzuiger is vervaardigd uit 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij het innovatieve EPP-materiaal weegt deze ultralichte en krachtige ruggedragen accustofzuiger slechts 4,5 kilogram, terwijl het apparaat desondanks bijzonder robuust en duurzaam is. Deze stofzuiger is met een reservoirinhoud van 3 liter ideaal voor conciërges, vakmensen en particulier gebruik, waarbij hij uitermate geschikt is voor het reinigen van nauwe ruimtes en het vergemakkelijken van vlekreiniging en trappenhuisreiniging. De krachtige Kärcher Battery Power accu staat garant voor lange looptijden, terwijl het ergonomische draagframe ervoor zorgt dat u kunt werken zonder vermoeid te raken. De BVL 3/1 Bp Go!Further is zeer gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig worden bediend via het praktische bedieningspaneel op de heupgordel. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtarm. Houd er rekening mee dat voor deze uitvoering de Kärcher Battery Power accu en de bijbehorende acculader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Ultralichte draadloze rugstofzuigerVervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)Bijzonder robuust en extreem duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾. Ultralicht en ergonomisch: het innovatieve EPP-materiaal maakt onze machine extreem licht en comfortabel. Minder grondstoffen – zonder concessies te doen aan comfort! Eco!Mode verlaagt het energieverbruik met 42% ten opzichte van de hoogste stand (standaardmodus).
Uitstekende ergonomie
- deuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten.
- Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel.
- De zuigslang kan verschillend worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.
Variabele snelheidscontrole
- Robuust en lange levensduur.
- Geschikt voor lange werktijden en verhoogt de productiviteit
Eco!Mode
- Verminderde energiebehoefte
- Vermindert volume en geluidsoverlast.
- Verlengt de batterijduur.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|3
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Luchtverplaatsing (l/s)
|35,4
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 120 (5 Ah) / Ongev. 130 (6,0 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 52 (5 Ah) Power mode: / max. 31 (5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 73 (7,5 Ah) Power mode: / max. 41 (7,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 317 x 450
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1 m
- Type zuigslang: Met bocht
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Draagframe
Toepassingen
- Geschikt voor conciërgewerk op scholen
- Ook ideaal voor ambachtslieden
- Ideaal voor particuliere huishoudens
- Eenvoudige reiniging van trappen
- Spot schoonmaken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen BVL 3/1 Bp Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.