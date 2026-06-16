De limited edition zwarte BVL 3/1 Bp Go!Further accu-aangedreven droogzuiger is vervaardigd uit 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij het innovatieve EPP-materiaal weegt deze ultralichte en krachtige ruggedragen accustofzuiger slechts 4,5 kilogram, terwijl het apparaat desondanks bijzonder robuust en duurzaam is. Deze stofzuiger is met een reservoirinhoud van 3 liter ideaal voor conciërges, vakmensen en particulier gebruik, waarbij hij uitermate geschikt is voor het reinigen van nauwe ruimtes en het vergemakkelijken van vlekreiniging en trappenhuisreiniging. De krachtige Kärcher Battery Power accu staat garant voor lange looptijden, terwijl het ergonomische draagframe ervoor zorgt dat u kunt werken zonder vermoeid te raken. De BVL 3/1 Bp Go!Further is zeer gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig worden bediend via het praktische bedieningspaneel op de heupgordel. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtarm. Houd er rekening mee dat voor deze uitvoering de Kärcher Battery Power accu en de bijbehorende acculader apart moeten worden besteld.