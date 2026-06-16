Aspirateurs à batterie BVL 3/1 Bp Go!Further
Le BVL 3/1 Bp Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur poussières sans fil avec 30 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur poussières sans fil BVL 3/1 Bp Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur dorsal sans fil ultra léger et performant ne pèse que 4,5 kilogrammes grâce à son matériau EPP innovant tout en étant particulièrement robuste et durable. Idéal pour les concierges, les artisans et les particuliers : avec un volume de cuve de 3 litres, cet aspirateur convainc lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus et facilite le nettoyage ciblé ainsi que le nettoyage des escaliers. La puissante batterie Kärcher Battery Power permet une autonomie élevée et le harnais ergonomique garantit un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique à la ceinture, le BVL 3/1 Bp Go!Further se commande facilement et de manière conviviale. Le moteur EC sans balais est en outre particulièrement peu sujet à l'usure. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Battery Power et le chargeur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Caractéristiques durablesDesign avec 30 % de plastique recyclé¹⁾. Ultra léger et ergonomique : le matériau EPP innovant rend nos appareils extrêmement légers et confortables. Moins de matières premières, sans concessions sur le confort ! Le mode Eco!Mode réduit la consommation d'énergie de 42 % par rapport au réglage le plus élevé (mode standard).
Grande ergonomie
- Châssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Eco!Mode
- Consommation d'électricité réduite
- Réduit le volume et la nuisance sonores.
- Prolonge l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|3
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|35,4
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 52 (5,0 Ah) Mode Power : / max. 31 (5,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 73 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 41 (7,5 Ah)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,9
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 317 x 450
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Domaines d'utilisation
- Adapté aux tâches des concierges dans les écoles
- Également optimal pour les artisans
- Idéal pour les particuliers
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
- Nettoyage ponctuel
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées BVL 3/1 Bp Go!Further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.