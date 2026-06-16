L'aspirateur poussières sans fil BVL 3/1 Bp Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur dorsal sans fil ultra léger et performant ne pèse que 4,5 kilogrammes grâce à son matériau EPP innovant tout en étant particulièrement robuste et durable. Idéal pour les concierges, les artisans et les particuliers : avec un volume de cuve de 3 litres, cet aspirateur convainc lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus et facilite le nettoyage ciblé ainsi que le nettoyage des escaliers. La puissante batterie Kärcher Battery Power permet une autonomie élevée et le harnais ergonomique garantit un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique à la ceinture, le BVL 3/1 Bp Go!Further se commande facilement et de manière conviviale. Le moteur EC sans balais est en outre particulièrement peu sujet à l'usure. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Battery Power et le chargeur doivent être commandés séparément.