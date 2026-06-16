Met een robuust ontwerp en draadloze flexibiliteit: de Puzzi 9/1 Bp Adv draadloze sproei-extractiereiniger. Als enige professionele accu-aangedreven sproei-extractiemachine op de markt, overtuigt deze Puzzi keer op keer met zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het diep reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken, of het nu gaat om hotels of horeca, voertuigreiniging of schoonmaak van gebouwen. Ondanks zijn kracht is deze Puzzi extreem stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimtes: bovendien zorgt de ergonomisch ontworpen handgreep ervoor dat hij gemakkelijk met één hand kan worden gedragen. Voor het beste reinigingsresultaat wordt de reinigingsoplossing diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: bekledingsmondstuk, sproei-zuigslang, vloermondstuk, sproei-extractiebuis, reservoir voor schoon en vuil water, geïntegreerde opbergruimte voor accessoires en nog veel meer. Bij bestelling van deze machinevariant dient u er rekening mee te houden dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.