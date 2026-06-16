Puzzi 9/1 Bp Adv
Voor maximale bewegingsvrijheid bij vezeldiepe reiniging: Onze robuuste Puzzi 9/1 Bp Adv accu sproei-extractie-reiniger met meubelzuigmond en vloerzuigmond.
Met een robuust ontwerp en draadloze flexibiliteit: de Puzzi 9/1 Bp Adv draadloze sproei-extractiereiniger. Als enige professionele accu-aangedreven sproei-extractiemachine op de markt, overtuigt deze Puzzi keer op keer met zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het diep reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken, of het nu gaat om hotels of horeca, voertuigreiniging of schoonmaak van gebouwen. Ondanks zijn kracht is deze Puzzi extreem stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimtes: bovendien zorgt de ergonomisch ontworpen handgreep ervoor dat hij gemakkelijk met één hand kan worden gedragen. Voor het beste reinigingsresultaat wordt de reinigingsoplossing diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: bekledingsmondstuk, sproei-zuigslang, vloermondstuk, sproei-extractiebuis, reservoir voor schoon en vuil water, geïntegreerde opbergruimte voor accessoires en nog veel meer. Bij bestelling van deze machinevariant dient u er rekening mee te houden dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accuDraadloze bewegingsvrijheid. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle machines van het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.
Duurzaam, robuust machineontwerpLange levensduur zorgt voor een hoog rendement. Robuuste en slijtvaste membraanpomp. Twee grote knoppen die met de hand of de voet bediend kunnen worden voor meer gebruiksgemak.
Uitgebreide set met accessoires voor tapijtreiniging.Flexibele zuigmond voor een optimale zuighoek en ultieme droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigbuis. Ergonomische tweehandige grip voor extra gebruikerscomfort.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Snelstartillustratie Puzzi 9/1 Bp voor meer veiligheid voor de gebruiker.
Ergonomische draaggreep
- Handig transport met één hand.
- Handig uitgebalanceerde machine.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en handig transport.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Alle toebehoren kunnen gemakkelijk aan het apparaat worden opgeborgen en zijn daardoor altijd binnen handbereik.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor schoonmaakmiddeltabletten.
- Accessoires zijn ook tijdens transport veilig opgeborgen.
Handige bekledingszuigmond
- Eenvoudige maar grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels.
- Perfect voor voertuiginterieur reiniging
- Dankzij zijn kleine afmetingen, is hij geschikt om te gebruiken in krappe plaatsen.
Laag gewicht
- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor tabs schoonmaakmiddel.
Laag bedrijfslawaai
- Zelfs geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige omgevingen en 's nachts.
- Verhoogt het comfort voor de gebruiker.
- Zeer stille machine voor het instapsegment.
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
- De reinigingsvloeistof wordt onder druk diep in de vezels gespoten.
- Grondige extractie van reinigingsvloeistof en ingeworteld vuil.
- Snel droog.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|9 / 7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (kPa)
|15
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|0,5
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Vermogen turbine (W)
|550
|Vermogen pomp (W)
|4
|Max. vermogen (W)
|575
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|ID standaard toebehoren ( )
|ID 32
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|540 x 332 x 460
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s), 700 mm, metaal
- Motorbeschermingsfilter
- Waterfiler
- Bekledingszuigmond
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Tabletten
- Spuit-/zuigpistool
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen Puzzi 9/1 Bp Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.