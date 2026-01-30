De krachtige LVS 1/2 Bp draadloze stofzuiger biedt een uitstekende zuigkracht. Hij is uitgerust met een kierenzuigmond en een actieve vloerzuigmond voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren en textieloppervlakken. De Kärcher cycloonfiltertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. Dankzij het draadloze, compacte ontwerp, de wendbaarheid en veelzijdigheid is hij ideaal voor hotels, restaurants, winkels en het schoonmaken van gebouwen – perfect voor het reinigen van specifieke plekken en dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid ook geschikt voor trappen. Het geïntegreerde HEPA 13-Filter voldoet aan de hoogste hygiënenormen. De LVS 1/2 Bp is eenvoudig te gebruiken: de zuigkracht is in drie standen instelbaar en in slechts enkele stappen verandert de vloerstofzuiger in een handstofzuiger voor bekleding en diverse oppervlakken. Het stofreservoir heeft geen filterzakken nodig, wat kosten bespaart en hygiënisch geleegd kan worden. Dankzij krachtige Kärcher 36-volt accu's bereikt de stofzuiger uitstekende reinigingsresultaten. Let op: Accu en snellader zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld.