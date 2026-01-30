LVS 1/2 Bp
Draadloze stofzuiger LVS 1/2 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, met 3-traps instelbare zuigkracht, HEPA 13-Filter en vloer- en kierenzuigmond.
De krachtige LVS 1/2 Bp draadloze stofzuiger biedt een uitstekende zuigkracht. Hij is uitgerust met een kierenzuigmond en een actieve vloerzuigmond voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren en textieloppervlakken. De Kärcher cycloonfiltertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. Dankzij het draadloze, compacte ontwerp, de wendbaarheid en veelzijdigheid is hij ideaal voor hotels, restaurants, winkels en het schoonmaken van gebouwen – perfect voor het reinigen van specifieke plekken en dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid ook geschikt voor trappen. Het geïntegreerde HEPA 13-Filter voldoet aan de hoogste hygiënenormen. De LVS 1/2 Bp is eenvoudig te gebruiken: de zuigkracht is in drie standen instelbaar en in slechts enkele stappen verandert de vloerstofzuiger in een handstofzuiger voor bekleding en diverse oppervlakken. Het stofreservoir heeft geen filterzakken nodig, wat kosten bespaart en hygiënisch geleegd kan worden. Dankzij krachtige Kärcher 36-volt accu's bereikt de stofzuiger uitstekende reinigingsresultaten. Let op: Accu en snellader zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamUnieke cycloonfiltertechnologie voor een constant hoge zuigkracht. Borstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid. Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.
Uitstekende reinigingsprestatiesReiniging op maat: keuze uit drie verschillende reinigingsmodi. Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor plaatselijke reiniging. Onbeperkte bewegingsvrijheid en lange batterijduur dankzij de 36 V-batterij.
Zeer effectief HEPA-13-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen. Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.
Flexibele reiniging: keuze uit drie bedrijfsmodi
- Power-modus, standaardmodus of eco!efficiency-modus.
- Selecteer de zuigkracht op basis van het reinigingsdoel.
- eco!efficiency-modus: duurzaam en verlengt de batterijduur.
Praktische afvalbak
- Geen filterzakken nodig: duurzaam en bespaart onnodige kosten.
- Kan snel en eenvoudig worden geleegd zonder direct contact met vuil.
- Doorzichtige container betekent dat het vulniveau altijd zichtbaar is.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor verschillende vloerbedekkingen en oppervlakken.
- Flexibel inzetbaar als kruimelzuiger of cilinderstofzuiger.
- Ook ideaal voor het reinigen van trappen.
Actieve vloerzuigmond met een breedte van 25 cm
- Voor een grondige reiniging van textieloppervlakken.
- Reinigt de vezels van textiele vloeren grondig en maakt ze zichtbaar recht.
- Ook geschikt voor het grondig reinigen van alle soorten harde oppervlakken.
Wandmontage
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilige opslag van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
FlexoMate-beugel
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilige opslag van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Het vervangen van de batterij is snel en eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|0,35
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Luchtverplaatsing (l/s)
|15
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / Ongev. 80 (5 Ah) Power mode: / Ongev. 28 (5 Ah) eco!efficiency-stand: / Ongev. 40 (2,5 Ah) Power mode: / Ongev. 14 (2,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|186 x 250 x 1150
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Aantal zuigbuizen: 1 Stuk(s)
- Actief vloermondstuk
- Plintenzuigmond
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Wandmontage
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
Toepassingen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Handig voor schoonmaakbedrijven in kantoren, in gangen en op trappen
- Uitermate geschikt voor het reinigen in vliegtuigen, bussen en treinen
- Ideaal in hotels en restaurants, in de detailhandel, in bioscopen of theaters
- Speciaal ontworpen voor grondige reiniging van voertuiginterieurs
Onderdelen LVS 1/2 Bp
