Compact, licht en veelzijdig: dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu maakt onze NT 22/1 Ap Bp nat- en droogstofzuiger ook indruk op plaatsen zonder stopcontact. De 36V Battery Power+ accu, door een klep tegen vuil en vloeistoffen beschermd, zorgt voor een hoge zuigkracht en een lange werktijd. De veelzijdige machine is uitgerust met een ruimtebesparende vlakfilter, halfautomatische filterreiniging en een elektronische waterafsluiting. Hierdoor is de NT 22/1 Ap Bp uitermate geschikt voor het opzuigen van allerlei vloeistoffen, grof vuil en fijn stof. Door zijn compacte afmetingen en lage gewicht is het toestel erg gemakkelijk te vervoeren. Dankzij het platte ontwerp van turbinekop kunt u op het toestel ook een gereedschapskoffer plaatsen. Opgelet: 36V Battery Power+ accu en snellader niet inbegrepen.