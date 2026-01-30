Draadloze multifunctionele alleszuiger NT 22/1 Ap Bp L
De eerste batterij-aangedreven nat- en droogstofzuiger aan voor professionele gebruikers. De krachtige Battery Power+ accu zorgt voor maximale zuigkracht en lange werktijden.
Compact, licht en veelzijdig: dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu maakt onze NT 22/1 Ap Bp nat- en droogstofzuiger ook indruk op plaatsen zonder stopcontact. De 36V Battery Power+ accu, door een klep tegen vuil en vloeistoffen beschermd, zorgt voor een hoge zuigkracht en een lange werktijd. De veelzijdige machine is uitgerust met een ruimtebesparende vlakfilter, halfautomatische filterreiniging en een elektronische waterafsluiting. Hierdoor is de NT 22/1 Ap Bp uitermate geschikt voor het opzuigen van allerlei vloeistoffen, grof vuil en fijn stof. Door zijn compacte afmetingen en lage gewicht is het toestel erg gemakkelijk te vervoeren. Dankzij het platte ontwerp van turbinekop kunt u op het toestel ook een gereedschapskoffer plaatsen. Opgelet: 36V Battery Power+ accu en snellader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Krachtige 36V Kärcher Battery Power+ batterij met 7,5Ah capaciteit
- Garandeert een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.
Efficiënte bescherming van het batterijcompartiment
- Beschermt de batterij tegen vocht en vuil. Met kijkvenster.
Laag gewicht en compacte afmetingen
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|22
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Max. vermogen (W)
|max. 575
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|401 x 372 x 499
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Type zuigslang: Met bocht
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: III
Toepassingen
- Voor het reinigen van ruimtes zonder stopcontact
- Voor drukbezochte ruimtes
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.