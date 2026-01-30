Développé pour l'aspiration de liquides, de gros déchets et de poussières fines, notre aspirateur eau et poussières sans fil NT 22/1 Ap Bp séduit par sa puissance d'aspiration élevée dans tous les endroits dépourvus d'alimentation électrique externe. L'appareil est conçu pour être utilisé avec les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ qui, tout comme le chargeur correspondant, ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément. Nos batteries confèrent une autonomie particulièrement élevée à l'aspirateur et bénéficient d'une protection efficace contre les influences extérieures dans l'appareil grâce à une trappe. Les dimensions compactes et le faible poids du NT 22/1 Ap Bp facilitent le transport ainsi que le rangement et permettent son utilisation même dans les espaces exigus ou très fréquentés. À cet effet, l'appareil polyvalent est équipé d'un filtre plissé plat à encombrement minimal et d'une coupure électronique de l'eau. Le design plat spécial de la tête de l'appareil permet en outre d'y poser des outils ou des caisses.