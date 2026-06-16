T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
De T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further is een accu-aangedreven droogzuiger die is vervaardigd uit 45% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd inclusief accessoires, zoals 10 vliesfilterzakken.
De limited edition zwarte T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further accu-aangedreven droogzuiger is vervaardigd uit 45% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd inclusief exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Deze stofzuiger combineert duurzaamheid en robuustheid met een eersteklas zuigkracht en een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het HEPA 14-filter voldoet het apparaat aan de hoogste hygiënenormen in sectoren waar de vereisten streng zijn. Terwijl het lage geluidsniveau van 57 dB(A) het gebruik in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk maakt. Het compacte, stabiele en wendbare apparaat beschikt over een reservoir van 10 liter, waardoor er langere reinigingsintervallen mogelijk zijn. Een inklapbare handgreep ondersteunt ergonomisch transport en de plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn op de machine altijd binnen handbereik. De leveringsomvang bevat een zuigslang, een antistatische bocht, een lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, een omschakelbare vloerzuigmond, een parketzuigmond, een plintenzuigmond, een bekledingszuigmond, een HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken. De accu en de snellader worden afzonderlijk verkocht.
Kenmerken en voordelen
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Eco!ModeDuurzaam dankzij verminderd energieverbruik. Vermindert volume en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 45% gerecycled plastic¹⁾. Borstelloze EC-turbine: hoge slijtvastheid en lange levensduur. Eco!Mode verlaagt het energieverbruik met 42% ten opzichte van de hoogste stand (standaardmodus) en vermindert het geluidsniveau tot slechts 53 dB(A).
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige gebieden.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan-/uitschakelaar en Eco!Mode.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Uitgebreid assortiment accessoires bij de levering inbegrepen
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filtermand en 10 fleecefilterzakken.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|10
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|440 x 250 x 355
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.