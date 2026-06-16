De limited edition zwarte T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further accu-aangedreven droogzuiger is vervaardigd uit 45% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd inclusief exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Deze stofzuiger combineert duurzaamheid en robuustheid met een eersteklas zuigkracht en een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het HEPA 14-filter voldoet het apparaat aan de hoogste hygiënenormen in sectoren waar de vereisten streng zijn. Terwijl het lage geluidsniveau van 57 dB(A) het gebruik in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk maakt. Het compacte, stabiele en wendbare apparaat beschikt over een reservoir van 10 liter, waardoor er langere reinigingsintervallen mogelijk zijn. Een inklapbare handgreep ondersteunt ergonomisch transport en de plintenzuigmond en bekledingszuigmond zijn op de machine altijd binnen handbereik. De leveringsomvang bevat een zuigslang, een antistatische bocht, een lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, een omschakelbare vloerzuigmond, een parketzuigmond, een plintenzuigmond, een bekledingszuigmond, een HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken. De accu en de snellader worden afzonderlijk verkocht.