L'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 45 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur allie durabilité, robustesse, puissance d'aspiration exceptionnelle et un rapport qualité-prix convaincant. Équipé du filtre HEPA 14, il satisfait aux normes d'hygiène les plus strictes dans les domaines aux exigences particulièrement élevées. Les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V) fournissent d'excellents résultats de nettoyage alors que le niveau sonore de seulement 57 dB(A) permet de l'utiliser également dans les environnements sensibles au bruit. Compact, stable et maniable, il dispose d'une cuve de 10 litres permettant des intervalles de nettoyage prolongés. Une poignée de transport rabattable favorise un transport ergonomique tandis que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil restent toujours à portée de main sur l'appareil. La fourniture inclut un flexible d'aspiration, un coude antistatique, un tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, un suceur pour sol commutable, un suceur parquet, un suceur pour fentes, un suceur fauteuil, un filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés. La batterie et le chargeur rapide sont disponibles séparément.