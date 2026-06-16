Aspirateurs à batterie T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Le T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further est une édition limitée d'aspirateurs sans fil pour poussières sèches noirs, composés à 45 % de plastique recyclé¹⁾ et dotés d'accessoires exclusifs : Sacs filtrants non tissés
L'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 45 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur allie durabilité, robustesse, puissance d'aspiration exceptionnelle et un rapport qualité-prix convaincant. Équipé du filtre HEPA 14, il satisfait aux normes d'hygiène les plus strictes dans les domaines aux exigences particulièrement élevées. Les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V) fournissent d'excellents résultats de nettoyage alors que le niveau sonore de seulement 57 dB(A) permet de l'utiliser également dans les environnements sensibles au bruit. Compact, stable et maniable, il dispose d'une cuve de 10 litres permettant des intervalles de nettoyage prolongés. Une poignée de transport rabattable favorise un transport ergonomique tandis que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil restent toujours à portée de main sur l'appareil. La fourniture inclut un flexible d'aspiration, un coude antistatique, un tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, un suceur pour sol commutable, un suceur parquet, un suceur pour fentes, un suceur fauteuil, un filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés. La batterie et le chargeur rapide sont disponibles séparément.
Caractéristiques et avantages
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Eco!ModeDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Caractéristiques durablesDesign avec 45 % de plastique recyclé¹⁾. Turbine EC sans balais : résistance élevée à l'usure et longue durée de vie. Le eco!mode réduit la consommation d'énergie de 42 % par rapport au réglage le plus élevé (mode standard) et diminue le bruit de fonctionnement à seulement 53 dB(A).
Design ergonomique, compact et convivial
- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour le travail dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grandes touches : Interrupteur marche/arrêt et mode Eco !
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Vaste éventail d'accessoires inclus
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et 10 sacs filtrants non tissés.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Rangement des accessoires intégré
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil : rangement dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|10
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|6,8
|Poids emballage inclus (kg)
|10,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 250 x 355
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.