Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 4 Battery
Krachtig en mobiel: de 36 V li-ionaccu bladblazer met 2 vermogensstanden bereikt een luchtsnelheid van maximaal 250 km/u en ligt bovendien ergonomisch in de hand.
De bladblazer met 36 V li-ionaccu en 2 vermogensstanden bereikt een maximale luchtsnelheid van 250 km/u. De bladblazer beschikt over een afneembaar plat mondstuk met geïntegreerde schraper om bladeren gecontroleerd en gericht te verplaatsen en om aangetrapte bladeren los te maken. Het apparaat is ergonomisch in gebruik en ligt zeer goed uitgebalanceerd in de hand.
Kenmerken en voordelen
Blaaspijp
- Krachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstuk
- Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
2 vermogensstanden
- Maximale vermogen of max. looptijd: het vermogen kan aan de individuele behoeften worden aangepast.
Geïntegreerde schraper
- Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontworpen
- Perfect uitgebalanceerd voor een moeiteloze reiniging.
Bajonetaansluiting
- De blaaspijp kan eenvoudig worden verwijderd zodat het toestel minder plaats inneemt bij het opbergen.
36 V Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
- De verwisselbare batterij kan worden gebruikt in alle andere 36 V Battery Power-platformapparaten van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Luchtsnelheid (km/u)
|max. 250
|Luchtdebiet (m³/u)
|330
|Snelheidsregeling
|ja
|Instellingen van de snelheid
|2
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Prestatie per batterijlading (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Blaaspijp
- Plat mondstuk met schraper
Videos
Toepassingen
- Bladeren verwijderen rondom het huis
- Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
- Paden rondom het huis
- Gebieden rondom het huis en de tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen Bladblazer LBL 4 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.