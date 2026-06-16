T 15/1 Bp
De accuzuiger T 15/1 Bp is duurzaam vervaardigd uit 45% gerecycled materiaal¹⁾. Hij overtuigt met een uitstekende zuigkracht, ergonomisch design en HEPA 14-filter.
De T 15/1 Bp accu-stofzuiger van Kärcher overtuigt door zijn duurzaamheid en aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Hij valt ook op door zijn robuustheid, uitgebreide accessoires en uitstekende zuigkracht dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V). Het 45 procent gerecyclede materiaal¹⁾ dat bij de productie wordt gebruikt, spaart grondstoffen en vermindert de energiebehoefte. De krachtige T 15/1 Bp wordt gekenmerkt door zijn geluidsarme werking (57 dB[A]) en kan daarom ook op elk moment in geluidsgevoelige locaties worden gebruikt. De compacte stofzuiger is wendbaar, kantelbestendig en het reservoir heeft een capaciteit van 15 liter. Hij heeft een draaggreep met inklapfunctie en kan ergonomisch dicht bij het lichaam worden vervoerd. Ook het chassis, de behuizing, de stootrand en de grote wielen zijn extreem robuust. De meegeleverde kierenmondstuk kan altijd binnen handbereik op de stofzuiger worden opgeborgen. Een ultra-effectief HEPA 14-filter is op aanvraag ook verkrijgbaar. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze machineversie de accu en de compatibele snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot dankzij productie van gerecycled materiaal.
eco!efficiency-standDuurzaam dankzij verminderd energieverbruik. Vermindert volume en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpKan dicht op het lichaam gedragen worden voor comfortabel transport. Ergonomische bocht en draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige gebieden.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- Compatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Praktische weergave van de resterende looptijd op de accu zelf.
- Krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Twee grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Een zeer effectief HEPA 14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt vlies.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- De kierenzuigmond kan gemakkelijk in de machinekop worden opgeborgen.
- Accessoires worden ruimtebesparend opgeborgen en altijd binnen handbereik gehouden.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Tankinhoud (l)
|15
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 150 (7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 405
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- eco!efficiency-stand
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen T 15/1 Bp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.