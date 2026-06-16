De T 15/1 Bp accu-stofzuiger van Kärcher overtuigt door zijn duurzaamheid en aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Hij valt ook op door zijn robuustheid, uitgebreide accessoires en uitstekende zuigkracht dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V). Het 45 procent gerecyclede materiaal¹⁾ dat bij de productie wordt gebruikt, spaart grondstoffen en vermindert de energiebehoefte. De krachtige T 15/1 Bp wordt gekenmerkt door zijn geluidsarme werking (57 dB[A]) en kan daarom ook op elk moment in geluidsgevoelige locaties worden gebruikt. De compacte stofzuiger is wendbaar, kantelbestendig en het reservoir heeft een capaciteit van 15 liter. Hij heeft een draaggreep met inklapfunctie en kan ergonomisch dicht bij het lichaam worden vervoerd. Ook het chassis, de behuizing, de stootrand en de grote wielen zijn extreem robuust. De meegeleverde kierenmondstuk kan altijd binnen handbereik op de stofzuiger worden opgeborgen. Een ultra-effectief HEPA 14-filter is op aanvraag ook verkrijgbaar. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze machineversie de accu en de compatibele snellader apart moeten worden besteld.