Puzzi 9/1 Bp
Voor maximale manoeuvreerbaarheid bij dieptereiniging van bekleding: Onze robuuste Puzzi 9/1 Bp draadloze sproei-extractiereiniger met extra korte bekledingszuigmond en nog veel meer.
De enige in zijn soort ter wereld, met robuuste duurzaamheid en draadloze flexibiliteit: Onze Puzzi 9/1 Bp sproei-extractiereiniger. Deze Puzzi is de enige professionele sproei-extractiereiniger op de markt die werkt op een accu en overtuigt door zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen van bekleding en textiel in elke sector, of het nu gaat om hotels, de horeca, voertuigreparatie of de schoonmaak van gebouwen. Ondanks zijn kracht is deze Puzzi uiterst stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimten; bovendien kan hij dankzij de ergonomisch ontworpen handgreep gemakkelijk met één hand worden rondgedragen. Voor de beste vezeldiepe reinigingsresultaten wordt de reinigingsvloeistof onder druk tot diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgeweekte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: Extra kort bekledingsmondstuk, sproeizuigslang, 2-in-1 reservoir voor schoon water en vuil water, geïntegreerde accessoire-opslag en nog veel meer. Houd er bij het bestellen van deze machineversie rekening mee dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accuDraadloze bewegingsvrijheid. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle machines van het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.
Duurzaam, robuust machineontwerpLange levensduur zorgt voor een hoog rendement. Robuuste en slijtvaste membraanpomp. Twee grote knoppen die met de hand of de voet bediend kunnen worden voor meer gebruiksgemak.
Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstukIdeaal voor gebruik in krappe ruimtes (bijv. voertuiginterieurs). Ergonomisch ontwerp. Comfortabele handgreep en voelt goed aan.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Snelstartillustratie Puzzi 9/1 Bp voor meer veiligheid voor de gebruiker.
Ergonomische draaggreep
- Handig transport met één hand.
- Handig uitgebalanceerde machine.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en handig transport.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Alle toebehoren kunnen gemakkelijk aan het apparaat worden opgeborgen en zijn daardoor altijd binnen handbereik.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor schoonmaakmiddeltabletten.
- Accessoires zijn ook tijdens transport veilig opgeborgen.
Laag gewicht
- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor tabs schoonmaakmiddel.
Laag bedrijfslawaai
- Zelfs geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige omgevingen en 's nachts.
- Verhoogt het comfort voor de gebruiker.
- Zeer stille machine voor het instapsegment.
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
- De reinigingsvloeistof wordt onder druk diep in de vezels gespoten.
- Grondige extractie van reinigingsvloeistof en ingeworteld vuil.
- Snel droog.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|9 / 7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (kPa)
|15
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|0,5
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Vermogen turbine (W)
|550
|Vermogen pomp (W)
|4
|Max. vermogen (W)
|575
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|ID standaard toebehoren ( )
|ID 32
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|540 x 332 x 460
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Motorbeschermingsfilter
- Waterfiler
- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Tabletten
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen Puzzi 9/1 Bp
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.