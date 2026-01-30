De enige in zijn soort ter wereld, met robuuste duurzaamheid en draadloze flexibiliteit: Onze Puzzi 9/1 Bp sproei-extractiereiniger. Deze Puzzi is de enige professionele sproei-extractiereiniger op de markt die werkt op een accu en overtuigt door zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen van bekleding en textiel in elke sector, of het nu gaat om hotels, de horeca, voertuigreparatie of de schoonmaak van gebouwen. Ondanks zijn kracht is deze Puzzi uiterst stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimten; bovendien kan hij dankzij de ergonomisch ontworpen handgreep gemakkelijk met één hand worden rondgedragen. Voor de beste vezeldiepe reinigingsresultaten wordt de reinigingsvloeistof onder druk tot diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgeweekte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: Extra kort bekledingsmondstuk, sproeizuigslang, 2-in-1 reservoir voor schoon water en vuil water, geïntegreerde accessoire-opslag en nog veel meer. Houd er bij het bestellen van deze machineversie rekening mee dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.