Appareil d'injection-extraction à batterie Puzzi 9/1 Bp
Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.
Unique au monde, robuste et sans fil pour plus de flexibilité : notre injecteur-extracteur sans fil Puzzi 9/1 Bp. Unique injecteur-extracteur professionnel du marché à fonctionner sur batterie, ce Puzzi s'illustre par des performances exceptionnelles et une liberté de mouvement maximale lors du nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles, par exemple dans l'hôtellerie et la gastronomie, lors du nettoyage intérieur des véhicules ou du nettoyage de bâtiments. De plus, ce Puzzi est extrêmement silencieux, ce qui permet de l'utiliser même dans les lieux recevant du public, et se transporte aisément d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Pour un résultat optimal lors d'un nettoyage en profondeur, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Fournis de série : un suceur fauteuil ultra court, un flexible d'injection/d'extraction, un réservoir 2 en 1 pour l'eau propre et l'eau sale, un support intégré pour les accessoires et bien plus encore. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Puissante batterie Battery Power+ 36 VLiberté de mouvement sans fil. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.
Design durable et robuste de l'appareilLongue durée de vie garantissant une rentabilité élevée. Pompe à membrane robuste et résistante. Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtOptimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle). Forme ergonomique. Poignée et toucher agréables.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
- Illustration Quickstart Puzzi 9/1 Bp pour augmenter la sécurité des utilisateurs.
Poignée de transport ergonomique
- Transport aisé à une seule main.
- Appareil équilibré pour plus de confort.
- Logement pour tube d'aspiration intégré dans la poignée de transport pour un transport en toute sécurité et en tout confort.
Rangement des accessoires intégré
- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.
- Logement pratique intégré pour pastilles détergentes.
- Rangement sûr, même durant le transport
Léger
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Appareil d'entrée de gamme léger.
Faible niveau sonore
- Permet de nettoyer même dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Appareil d'entrée de gamme particulièrement silencieux.
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré
- La solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres.
- Extraction efficace de la solution de nettoyage et de la saleté collectée.
- Séchage rapide.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Rendement surfacique (m²/h)
|12 - 18
|Réservoir eau propre/sale (l)
|9 / 7
|Débit d'air (l/s)
|57
|Dépression (kPa)
|15
|Débit d'injection (l/min)
|0,5
|Pression d'injection (MPa)
|0,16 - 0,22
|Puissance turbine (W)
|550
|Puissance pompe (W)
|4
|Puissance absorbée (W)
|575
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Diamètre nominal accessoires ( )
|DN 32
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7,6
|Poids emballage inclus (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|540 x 332 x 460
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Filtre de protection du moteur
- tamis à eau propre
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Compartiment pour détergent en tablettes
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pastilles
Équipement
- Protection pour le transport du flexible
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
Détergents
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.