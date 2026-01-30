Unique au monde, robuste et sans fil pour plus de flexibilité : notre injecteur-extracteur sans fil Puzzi 9/1 Bp. Unique injecteur-extracteur professionnel du marché à fonctionner sur batterie, ce Puzzi s'illustre par des performances exceptionnelles et une liberté de mouvement maximale lors du nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles, par exemple dans l'hôtellerie et la gastronomie, lors du nettoyage intérieur des véhicules ou du nettoyage de bâtiments. De plus, ce Puzzi est extrêmement silencieux, ce qui permet de l'utiliser même dans les lieux recevant du public, et se transporte aisément d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Pour un résultat optimal lors d'un nettoyage en profondeur, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Fournis de série : un suceur fauteuil ultra court, un flexible d'injection/d'extraction, un réservoir 2 en 1 pour l'eau propre et l'eau sale, un support intégré pour les accessoires et bien plus encore. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.