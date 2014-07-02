Aspirateurs eau et poussières NT 48/1
Cet appareil est un aspirateur eau et poussières extrêmement robuste, fonctionnel et performant, doté de propriétés ergonomiques optimales, associées à un format compact, qui a été développé spécialement pour les besoins spécifiques des entreprises de nettoyage de bâtiments, du secteur automobile et de l'artisanat.
Le NT 48/1 possède un volume de cuve de 48 litres. L'appareil est équipé d'un crochet intégré pour le cordon d'alimentation sur la tête de la turbine, d'un rangement pour les tubes d'aspiration ainsi que d'un suceur pour sol et d'un suceur pour fentes sur la cuve. Le grand filtre à cartouche avec une surface filtrante de 0,8 m² garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'appareil. Le système à flotteur fiable garantit que le flux d'air est interrompu à temps, quel que soit le liquide aspiré. Grâce à la vaste surface de rangement sur le dessus de l'appareil, les outils ou autres accessoires peuvent toujours être posés à portée de main. Le NT 48/1 est en outre équipé d'un flexible d'évacuation ainsi que d'un châssis robuste avec de grandes roues fixes et des roulettes pivotantes. Un frein de stationnement et des poignées intégrées à la cuve permettent un transport facile.
Caractéristiques et avantages
Vidage de la cuveLe flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Rangement intégréSur le dos de l’appareil, les accessoires peuvent être fixés immédiatement sur la cuve.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Crochet pour câble
- Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|48
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids emballage inclus (kg)
|14,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|490 x 390 x 780
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Flexible d'évacuation
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt